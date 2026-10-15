Karvani i ndihmave i Programit Botëror të Ushqimit plaçkitet në Hodeidah, qeveria e Jemenit fajëson Huthi-t
Një karvan me 15 kamionë me ndihma humanitare u ndalua dhe u plaçkit nga persona të armatosur në zonën al-Qatabah të Hodeidah-s, njoftoi ministri jemenas i Informacionit. Asnjë punonjës i Programit Botëror të Ushqimit nuk u lëndua, por e gjithë ngarkesa u mor.
Persona të armatosur plaçkitën të enjten një karvan ndihmash të Programit Botëror të Ushqimit (WFP) në provincën perëndimore Hodeidah të Jemenit, duke marrë të gjithë ngarkesën e 15 kamionëve, siç njofton Al Jazeera.
Ministri jemenas i Informacionit, Muammar al-Eryani, tha në platformën X se karvani u ndalua në zonën al-Qatabah ndërsa po udhëtonte drejt familjeve në nevojë dëshperate për ndihmë. Ai fajësoi për plaçkitjen milicitë Huthi, duke e cilësuar incidentin pjesë të një modeli më të gjerë shkeljesh ndaj operacioneve humanitare në zonat nën kontrollin e grupit.
Sipas ministrit, shoferët dhe shoqëruesit e karvanit u mbajtën për disa orë dhe më pas u lanë të lirë. Asnjë punonjës i Programit Botëror të Ushqimit nuk u lëndua, por plaçkitësit morën të gjithë ngarkesën e ndihmave. Huthi-t nuk kanë bërë ende asnjë koment për incidentin.
Hodeidah është porti kryesor i Jemenit në Detin e Kuq dhe kanali jetik i ndihmave për miliona banorë të veriut të vendit, zonë e kontrolluar nga Huthi-t. Plaçkitja vjen në një moment kur situata humanitare në Jemen po përkeqësohet me shpejtësi: organizatat e ndihmës kanë paralajmëruar për qindra mijëra të zhvendosur nga luftimet e javëve të fundit dhe për furnizime ushqimore që po shterojnë.
Incidenti ndodh gjithashtu në kulmin e përshkallëzimit ushtarak mes Huthi-ve dhe Arabisë Saudite, me sulme raketore ndaj aeroporteve dhe infrastrukturës saudite, goditjen e pallatit presidencial në Aden dhe dënimin e ashpër të Këshillit të Sigurimit të OKB-së ndaj sulmeve të grupit.
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