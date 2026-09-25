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25 Sht 2026
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Konflikti SHBA - Iran

Katari dënon ashpër sulmet e Huthi-t ndaj Taif-it dhe Yanbu-së: “akt armiqësor i neveritshëm”

Ministria e Jashtme e Katarit dënoi "në termat më të ashpër" lëshimin e raketave balistike të grupit Huthi drejt qyteteve saudite Taif dhe Yanbu, duke shprehur solidaritet të plotë me Riadin.

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Doha, kryeqyteti i Katarit. Ministria e Jashtme e Katarit dënoi ashpër lëshimin e raketave balistike të Huthi-t drejt Taif-it dhe Yanbu-së. (Foto: Wikimedia Commons, CC BY 4.0)

Ministria e Jashtme e Katarit ka dënuar ashpër grupin Huthi për lëshimin e raketave balistike drejt qyteteve saudite Taif dhe Yanbu. Në një deklaratë të postuar në platformën X, ministria tha se i dënon “në termat më të ashpër lëshimet e raketave balistike nga grupi Huthi” drejt Arabisë Saudite.

Doha i cilësoi këto sulme si “akt armiqësor i neveritshëm që pasqyron refuzimin e vazhdueshëm të grupit ndaj përpjekjeve rajonale për paqe dhe këmbënguljen e tij për të minuar sigurinë dhe stabilitetin në rajon”.

Ministria ritheksoi gjithashtu “refuzimin kategorik” të Katarit ndaj sulmeve mbi infrastrukturën civile dhe instalimet jetike, duke shprehur solidaritet të plotë me Arabinë Saudite.

“Katari qëndron përkrah saj në të gjitha masat ligjore që merr për të mbrojtur sigurinë, stabilitetin dhe sigurinë e popullit të saj”, thuhet në deklaratë.

Dënimi vjen në një moment përshkallëzimi të sulmeve të Huthi-t ndaj objektivave saudite, mes luftimeve të ashpra në Jemen dhe tensioneve të rritura rreth ngushticave strategjike të Hormuzit dhe Bab al-Mandebit. Katari mbetet një nga ndërmjetësuesit kryesorë në përpjekjet për t’i dhënë fund luftës SHBA–Iran.

Burimi: Al Jazeera

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