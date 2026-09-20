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Konflikti SHBA - Iran

Katari ndërmjetëson rifillimin e bisedimeve SHBA–Iran: “Zyrtarët tanë po lëvizin mes kryeqyteteve”

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Pamje e Dohës, kryeqytetit të Katarit, i cili ndërmjetëson bisedimet SHBA–Iran. Foto: Wikimedia Commons

Katari po punon aktivisht për rifillimin e bisedimeve mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, bëri të ditur Ministria e Jashtme e Katarit. Zëdhënësi i ministrisë tha se zyrtarët katarianë po shkëmbejnë ide dhe “po lëvizin mes kryeqyteteve të ndryshme me shpresën për të arritur përparim në këtë rrugë”.

Sipas zëdhënësit, Doha ka dëgjuar garanci nga zyrtarë të administratës amerikane se Uashingtoni dëshiron të arrijë një marrëveshje me Teheranin. “Na duhet një zgjidhje rajonale që arrin stabilitetin dhe një mirëkuptim ndërkombëtar që mbron rrugët ujore si Hormuzi”, shtoi ai.

Deklaratat vijnë pas pohimit të një zyrtari iranian për Al Jazeera-n se Katari ia ka paraqitur Teheranit propozimin e Uashingtonit për t’i dhënë fund luftës. Irani ka renditur shtatë kushte për nisjen e bisedimeve, mes tyre fundi i luftës në të gjitha frontet, heqja e bllokadës detare amerikane dhe shkrirja e aseteve të ngrira.

Kryeministri i Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, tha se rajoni ka përjetuar një “tërmet” në muajt e fundit dhe se pasojat e tij kanë vënë në dyshim “supozimet e sigurisë”. Katari, shtoi ai, mbetet një “partner i angazhuar” për sigurinë rajonale dhe se diplomacia dhe integrimi ekonomik janë rruga përpara.

Burimi: Al Jazeera

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