S&P 500 7,267 ▲0.92%
DOW 49,292 ▲0.71%
NASDAQ 25,346 ▲1.11%
NAFTA 102.13 ▼4.03%
ARI 4,570 ▲0.81%
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $81,532 ▲ +1.72% ETH $2,373 ▲ +0.46% XRP $1.4112 ▲ +0.47% SOL $85.7900 ▲ +1.26%
Futbolli ne Kosove

KE i FFK vlerëson avancimin e garave vendore dhe paraqitjet e ekipeve kombëtare

· 3 min lexim

Komiteti Ekzekutiv i Federatës së Futbollit të Kosovës, nën drejtimin e presidentit Agim Ademi, zhvilloi mbledhjen e radhës ku u trajtuan çështje kyçe për organizimin dhe zhvillimin e futbollit në vend. Në nisje u mirëpritën anëtarët e rinj Enver Muzliukaj dhe Armend Misini, të cilët pritet të kontribuojnë në vendimmarrjen strategjike të federatës.

Sipas futbolli, KE miratoi procesverbalin e mbledhjes së kaluar dhe përqendroi diskutimet te ecuria e garave vendore, performanca e ekipeve kombëtare dhe investimet infrastrukturore. U theksua nevoja për rritje të standardeve organizative dhe infrastrukturore të klubeve të Superligës, ndërsa një ekspert i FIFA-s ka nisur vlerësimin dhe kategorizimin e stadiumeve.

Komiteti vlerësoi se kampionatet vendore po zhvillohen me intensitet të lartë: Superliga paraqitet si konkurruese në luftën për vendet europiane dhe për mbijetesë, ndërsa Liga e Parë po shfaq rivalitet dhe skuadra tradicionale synojnë ngritje në elitë. Për shkak të mungesës së sistemit VAR në të gjitha stadiumet, u diskutua mundësia e përcaktimit të termineve të ndryshme për ndeshjet vendimtare, me qëllim garantimin e drejtësisë sportive. Gjithashtu u theksua angazhimi për përzgjedhjen e gjyqtarëve dhe zyrtarëve më të kualifikuar në ndeshjet kyçe të edicionit.

Në fushën e infrastrukturës, u evidentuan investime të vazhdueshme në projekte si fushat stërvitore dhe përmirësimet stadiumore. Planifikimi përfshin instalimin e ndriçimit fillimisht në tri stadiume me bari natyral dhe më pas në objekte të tjera, si dhe ndërtimin e tribuneve të reja në disa arena. Për stadiumin kryesor të Kampit Kombëtar është në proces sigurimi i ulëseve me kapacitet 16,800 vende.

KE vlerësoi paraqitjet e Kombëtares A në ciklin kualifikues për Botërorin 2026, duke theksuar se ekipi ka tejkaluar pritshmëritë dhe ka fituar jehonë ndërkombëtare, megjithëse nuk arriti kualifikimin pas finales së play-off-it kundër Turqisë. U konfirmua se do të vazhdohet me përforcime dhe se së shpejti pritet zyrtarizimi i ndeshjeve miqësore për muajin qershor. Po ashtu u vlerësuan paraqitjet e U21, të kombëtares së vajzave (e cila kryeson grupin në kualifikimet për Botërorin 2027 në Ligën C) dhe të futsallit, që kaloi fazën e parë kualifikuese për Botëror.

Gjatë mbledhjes u diskutua edhe pjesëmarrja e ekipit U19 të vajzave në Lojërat Mesdhetare 2026, si dhe vendosja e përfaqësimit të Kosovës në gara ndërkombëtare. U konfirmua po ashtu zhvillimi i Superkupës Kosovë–Diasporë më 9 maj në Cyrih, ndërmjet FC Kosova Cyrih dhe FC Prishtina, dhe u përmend mbështetja financiare të siguruar për organizimin. Raporton futbolli se Komiteti miratoi edhe disa kërkesa dhe parashtresa të paraqitura, duke riafirmuar angazhimin për zhvillimin e qëndrueshëm të futbollit në vend.

