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29 Tet 2026
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Amerika

Kërkesat për ndihmë papunësie në SHBA mbeten në 194 mijë në javën e përfunduar më 24 tetor, pranë minimumit të 57 viteve

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Ndërtesa Frances Perkins në Uashington, selia e Departamentit Amerikan të Punës (foto: Departamenti i Punës i SHBA, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)
Ndërtesa Frances Perkins në Uashington, selia e Departamentit Amerikan të Punës (foto: Departamenti i Punës i SHBA, CC BY 2.0, Wikimedia Commons)

Kërkesat fillestare për ndihmë shtetërore papunësie në Shtetet e Bashkuara ranë me 1.000, në 194.000 të përshtatura sezonalisht, në javën e përfunduar më 24 tetor, njoftoi të enjten Departamenti i Punës, siç njofton Reuters. Ekonomistët e anketuar nga Reuters kishin parashikuar 199.000 kërkesa për javën e fundit.

Kërkesat kanë mbetur kryesisht nën 200.000 që nga mesi i shtatorit dhe janë pranë nivelit 189.000 të prekur në mesin e korrikut, leximi më i ulët që nga viti 1969. Ekonomistët e shohin tregun e punës në gjendje “punësim i ulët, shkarkime të ulëta”: fitimet e forta dhe kërkesa e brendshme elastike i mbajnë shkarkimet pranë minimeve historike, por lufta SHBA–Izrael me Iranin i bën punëdhënësit hezitues të rrisin numrin e punonjësve.

Kërkesat vazhduese, numri i personave që marrin ndihmë pas javës së parë dhe një tregues për punësimin, ranë me 21.000 në 1,701 milionë në javën e përfunduar më 17 tetor. Java e kërkesave vazhduese përkoi me javën kur qeveria anketoi familjet për normën e papunësisë së tetorit; norma e papunësisë ishte 4,2% në shtator dhe mund të mbetet e qëndrueshme ose të bjerë lehtë këtë muaj, pasi një anketë e Conference Board të martën tregoi konsumatorë më optimistë për tregun e punës në tetor.

Ulja e forcës së punës mes goditjes së administratës Trump ndaj imigracionit është një faktor kyç që mban normën e papunësisë të ulët.

Rezerva Federale të mërkurën e la normën bazë në intervalin 3,75%–4,00% dhe pranoi se inflacioni mbetet i lartë, ndërsa ekonomistët presin rritje normash në dhjetor. Kryetari Kevin Warsh pranoi stabilitetin e tregut të punës, duke thënë se “në anën e punësimit të mandatit të dyfishtë të Fed-it, kushtet janë mjaft pozitive”.

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