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Ukraina

Kievi kalon në ndërprerje emergjente të energjisë, Ministria e Energjisë: situata më e vështirë në kryeqytet, rajonin e Kievit dhe Dnipropetrovsk

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Zjarrfikës ukrainas gjatë shuarjes së zjarrit pas një sulmi rus ndaj infrastrukturës energjetike (pamje arkiv)

Kievi ka kaluar në ndërprerje emergjente të energjisë elektrike, pasi, siç raporton ThePublic, sipas Ministrisë së Energjisë së Ukrainës, pas goditjeve ruse ndaj infrastrukturës energjetike problemet më të mëdha me furnizimin me energji elektrike janë pikërisht në kryeqytet, në rajonin e Kievit dhe në rajonin e Dnipropetrovskut. Dëmtimi i pajisjeve ka prishur transmetimin e energjisë te konsumatorët, ndaj në disa zona po zbatohen ndërprerje emergjente.

Forcat ruse goditën objektet e transmetimit të energjisë dhe pajisjet e transformatorëve, ndërsa ndërprerje të pjesshme u regjistruan edhe në rajonet Zhytomyr, Donetsk, Zaporizhzhia, Sumy, Cherkasy dhe Kharkiv. Ministria thekson se Rusia godet përsëri edhe pajisje, restaurimi i të cilave ishte pothuajse i përfunduar, ndaj brigadave të riparimit u duhet t’i ribëjnë punët dhe rikthimi i energjisë shtyhet.

Në Kiev, më 1 nëntor kompania DTEK vendosi ndërprerje emergjente të energjisë për shkak të bombardimeve të vazhdueshme të sistemit energjetik, ndaj oraret e publikuara më parë përkohësisht nuk vlejnë. Situata në kryeqytet u rëndua pas dëmtimit të pajisjeve në një nga termocentralet e Kievit, ndërsa një ditë më parë për disa grupe konsumatorësh parashikoheshin ndërprerje deri në 16–18 orë në ditë.

DTEK njoftoi se energjetikët po punojnë për restaurimin e pajisjeve të dëmtuara kur e lejon situata e sigurisë dhe po bëjnë gjithçka për ta kthyer dritën sa më shpejt në shtëpitë e kievasve. Kryetari i bashkisë së Kievit, Vitali Kliçko, njoftoi se furnizimi me ujë dhe kanalizimet në kryeqytet funksionojnë normalisht.

Si kontekst, natën e 1 nëntorit Rusia sulmoi sërish objektet energjetike të Dnipropetrovskut dhe, sipas DTEK, dy objekte të rrjeteve elektrike pësuan dëmtime serioze — në njërin energjetikët kishin punuar pothuajse dy ditë për restaurim pas goditjes së mëparshme.

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