Tetori rekord për forcat ukrainase të dronëve: 64 807 objektiva të goditur, një ushtar rus i neutralizuar çdo 159 sekonda
Njësitë e grupimit të Forcave të Sistemeve pa Pilot (SBS) të Forcave të Armatosura të Ukrainës goditën gjatë tetorit 64 807 objektiva armike, prej tyre 16 796 njësi personeli, siç njofton ArmyInform. Vetëm në ditën e fundit të tetorit, njësitë e SBS-së goditën 1 582 objektiva armike.
Komandanti i SBS-së, major Robert Brovdi, i njohur si “Madyar”, tha se tetori u bë muaj rekord për SBS-në për neutralizimin e forcave të gjalla të armikut. Sipas tij, numri i ushtarëve të neutralizuar u rrit me 52,55% krahasuar me gushtin, kur ishin neutralizuar 11 010 ushtarë, dhe me 24,71% krahasuar me shtatorin, me 13 468 ushtarë.
Sipas Brovdit, gjatë tetorit mesatarisht çdo 41 sekonda goditej një objektiv armik dhe çdo 159 sekonda neutralizohej një ushtar rus. Mesatarja ditore e ushtarëve rusë të neutralizuar ishte 542, ndërsa rezultati më i mirë ditor, 701 ushtarë të neutralizuar, u shënua më 24 tetor; mesatarja ditore e objektivave të goditur ishte 2 091.
Gjithsej gjatë tetorit u kryen 255 605 misione luftarake. Prej tyre, 151,5 mijë ishin fluturime goditëse dhe 104 mijë fluturime zbuluese.
Pjesa më e madhe e humbjeve të armikut u regjistrua në këto drejtime: 69,49% e tyre, pra 11 672 nga 16 796, u shënuan në drejtimin Dobropillia–Pokrovsk, me 7 360, dhe në drejtimet Oleksandrivsk e Huliaipole, me 4 312.
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