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Konflikti SHBA - Iran

Koalicioni i udhëhequr nga SHBA-ja del plotësisht nga Iraku një ditë para afatit — ministria e mbrojtjes: “Forcat tona mund ta mbrojnë sovranitetin”

Një zëdhënës i ministrisë irakiane të mbrojtjes i ka thënë Al Jazeera-s se asnjë forcë e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SHBA-ja nuk ndodhet më në Irak, një ditë përpara afatit zyrtar të tërheqjes.

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Ushtarë amerikanë në një patrullë në Irak
Ushtarë amerikanë në një patrullë në Irak — foto ilustruese

Asnjë forcë e koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga SHBA-ja nuk ndodhet më në Irak. Lajmin e ka konfirmuar për Al Jazeera një zëdhënës i ministrisë irakiane të mbrojtjes, një ditë përpara afatit kur qeveria e Bagdadit kishte njoftuar se tërheqja do të përmbyllej.

Sipas zëdhënësit, forcat e koalicionit kanë ofruar mbështetje të konsiderueshme ajrore në luftën kundër forcave të Shtetit Islamik, ndërsa marrëdhënia me koalicionin do të vazhdojë në forma të tjera. Ai ka shtuar se forcat irakiane janë të afta të mbrojnë sovranitetin e vendit.

Tërheqja, e rënë dakord në vitin 2024 nën administratën e ish-presidentit Joe Biden, po zbatohet nga administrata e Donald Trump-it edhe pse SHBA-ja është njëkohësisht në luftë me Iranin. Siç raporton Reuters, tërheqja po festohet si fitore nga Irani dhe aleatët e tij, të cilët tani kanë ndikim të thellë në vendin ku mbi dy dekada lufte lanë të vdekur rreth 4,500 amerikanë.

Abu Mojtaba al-Yasiri, komandant i Rezistencës Islame në Irak, ombrellës së fraksioneve të armatosura të mbështetura nga Irani, e ka quajtur tërheqjen “fitore historike” dhe “dështim dërrmues për projektin amerikan”. Ekspertët irakianë të sigurisë paralajmërojnë megjithatë se largimi mund t’u lërë dorë të lirë Teheranit dhe aleatëve të tij të fuqishëm, duke lejuar edhe rikthimin e Shtetit Islamik.

Në të njëjtën deklaratë, zëdhënësi i ministrisë së mbrojtjes ka prekur edhe pretendimet e Arabisë Saudite se sulmi ndaj tubacionit të saj Lindje-Perëndim kishte origjinën nga territori irakian — qeveria e Bagdadit e ka dënuar sulmin dhe ka urdhëruar hetim për incidentin.

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