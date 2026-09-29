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Konflikti SHBA - Iran

Trump: Konflikti me Iranin do të marrë fund “shumë shpejt” — çmimet e naftës bien ndjeshëm

Presidenti amerikan deklaroi gjatë një fjalimi në Uashington se Irani "po dështon shumë keq" dhe se çmimet e naftës "do të bien sërish si më parë".

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President Donald Trump holds a cabinet meeting, Thursday, January 29, 2026, in the Cabinet Room. (Official White House Photo by Molly Riley)
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka thënë se konflikti me Iranin do të përfundojë “shumë shpejt”, deklarata që shkaktuan rënie të menjëhershme të çmimeve të naftës. Siç njofton Al Jazeera, Trump i bëri komentet gjatë një fjalimi në Uashington, ku po prezantonte një platformë të re federale të bazuar në inteligjencën artificiale.

“Irani po dështon shumë keq”, tha presidenti amerikan, duke përsëritur pretendimin e tij se vendi “nuk do të ketë armë bërthamore”. “Kjo do të marrë fund shumë shpejt”, tha ai duke iu referuar konfliktit me Iranin. “Ata nuk do të kenë armë bërthamore, dhe çmimet e naftës do të bien sërish, ashtu siç ishin përpara se të më duhej të bëja atë ekskursionin e vogël në Republikën Islamike të Iranit.”

Deklaratat vijnë në një moment kur diplomacia për t’i dhënë fund luftës shtatëmuajshe po intensifikohet: Katari po ndërmjetëson mes Uashingtonit dhe Teheranit për propozimin iranian të rihapjes së Ngushticës së Hormuzit brenda shtatë ditësh, ndërsa Trump ka hedhur poshtë raportet se i ka ofruar Teheranit lehtësim sanksionesh.

Irani ka mohuar vazhdimisht se synon të zhvillojë armë bërthamore, por argumenton se ka të drejtën e kapacitetit bërthamor për qëllime paqësore — çështja mbetet pika kyçe ku palët ende ndahen në bisedimet indirekte.

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