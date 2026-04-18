Koleksioni veror i Moncler e bën më të lehtë veshjen me shtresa
Moncler propozon për verën 2026 një linjë që i jep vëmendje veshjes me shtresa të lehta, nga parkat ajrore te xhaketat me ngjyra dhe trikot me vija. Harper’s Bazaar e sheh këtë koleksion si një zgjidhje praktike për kalimin nga një stinë në tjetrën.
Ky rishkrim e paraqet koleksionin si pjesë të një qasjeje ku funksionaliteti dhe estetika ecin bashkë. Kur sezoni kërkon fleksibilitet, pjesët e lehta dhe të kombinueshme bëhen një nga pikat më të forta të garderobës.
Burimi: Harper’s Bazaar
