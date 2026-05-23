Zgjedhjet për kreun e PD, Gjin Gjoni voton në Lezhë: Hapja e partisë dhe figurat e reja, kyçe për fitoren
Deputeti i Partia Demokratike, Gjin Gjoni, ka votuar në degën e Lezhës në referendumin për rikonfirmimin e kreut të kësaj force politike, Sali Berisha.
Pas procesit të votimit, Gjoni deklaroi se referendumi po zhvillohet normalisht dhe se ka interes të lartë nga anëtarësia për të marrë pjesë. Ai e cilësoi këtë proces si një moment të rëndësishëm për demokratët, duke e konsideruar Berishën si liderin historik të PD-së dhe figurën që, sipas tij, ka rikthyer opozitën në një alternativë reale politike.
“Është një ngjarje historike në PD, pasi është rikonfirmimi i liderit historik, i cili ka vlerat e veta edhe për shkak të fillimeve të demokracisë dhe qëndresës në periudha të vështirë të shkërmoqjes së PD para Rithemelimit. Pesha e PD ka ardhur duke u rritur edhe për shkak të drejtimit të partisë nga Berisha. Është njeriut që po bashkon opozitën shqiptare dhe vlerat e PD kanë ardhur në rritje pas rikthimit të Berishës në krye të PD duke u kthyer në një opozitë të vërtetë dhe një alternativë për të ardhur në pushtete sa më shpejt”, tha Gjoni.
Sipas deputetit demokrat, rritja e mbështetjes për PD-në ka ardhur pas rikthimit të Berishës në drejtimin e partisë, ndërsa theksoi se opozita duhet të fokusohet te bashkimi dhe hapja ndaj figurave të reja.
“Hapja e partisë dhe afrimi i figurave të reja në PD është domosdoshmëri për të tërhequr edhe elektoratin gri dhe qytetarët e pakënaqur, në mënyrë që të bëhemi forcë fituese në zgjedhjet lokale dhe ato parlamentare”, u shpreh Gjoni.
Ai shtoi gjithashtu se Partia Demokratike mbetet “parti e mendimit të lirë”, ku pranohen edhe mendimet kundër, ndërsa deri tani, sipas tij, nuk ka pasur kontestime nga anëtarësia në Lezhë lidhur me procesin e referendumit.
