S&P 500 7,473 ▲0.37%
DOW 50,580 ▲0.58%
NASDAQ 26,344 ▲0.19%
NAFTA 96.60 ▲0.26%
ARI 4,523 ▼0.42%
EUR/USD 1.1603 EUR/GBP 0.8643 EUR/CHF 0.9117 EUR/ALL 95.3540 EUR/MKD 61.6966 EUR/RSD 117.4217 EUR/TRY 53.0482 EUR/JPY 184.68 EUR/CAD 1.6021
BTC $74,950 ▼ -3.31% ETH $2,039 ▼ -4.48% XRP $1.3309 ▼ -2.7% SOL $82.9000 ▼ -5.55%
Maqedonia

Ministria e Financave: I është hequr licenca e punës një shoqërie financiare, kontrollet vazhdojnë

Ministria e Financave ka njoftuar se i është hequr licenca për punë një prej shoqërive më të mëdha financiare në treg, pas një mbikëqyrjeje të jashtëzakonshme të realizuar pas ankesës së një qytetari.

Sipas ministrisë, gjatë kontrollit janë konstatuar shkelje serioze të dispozitave ligjore dhe veprime në kundërshtim me rregullat për mbrojtjen e konsumatorëve.

Nga Ministria thonë se praktikat e përdorura nga shoqëria financiare kanë vënë në rrezik qytetarët që kanë shfrytëzuar shërbimet e saj. Për shkak të parregullsive të evidentuara, në muajin maj është marrë vendim për heqjen e licencës së punës së kësaj kompanie.

Ministria e Financave bëri të ditur se edhe gjatë vitit 2026 do të vazhdojnë kontrollet e përforcuara ndaj shoqërive financiare në vend. Që nga fillimi i vitit janë shqiptuar 22 gjoba për 16 shoqëri financiare, si dhe 23 urdhra për mënjanimin e parregullsive.

Paralelisht me kontrollet, autoritetet po përgatisin edhe ndryshime ligjore për të rritur mbrojtjen e qytetarëve dhe transparencën në sektorin financiar.

