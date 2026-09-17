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Kronika

Kontrollet në burgje, sekuestrohen celularë në Peqin dhe Fier! Një i burgosur kapet në flagrancë

· 2 min lexim

Agjencia e Mbikëqyrjes në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale (AMSEVP), në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, ka zhvilluar kontrolle në disa institucione të ekzekutimit të vendimeve penale.

Sipas AMSEVP-së, gjatë kontrolleve në IEVP Peqin dhe IEVP Fier janë konstatuar dy raste të mbajtjes së aparateve celularë nga të burgosur, ndërsa janë proceduar disa persona, përfshirë edhe punonjës policie.

Në IEVP Peqin, gjatë kontrollit të sendeve personale të të burgosurit me inicialet F. Ç., është gjetur një aparat celular.

Pas kryerjes së veprimeve të para procedurale, AMSEVP ka bërë arrestimin në flagrancë të F. Ç., i dyshuar për veprën penale “Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale”, parashikuar nga neni 324/a/2 i Kodit Penal.

Po në Peqin, janë proceduar në gjendje të lirë të burgosurit M. H., L. Gj., I. L. dhe F. A., për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, sipas nenit 300 të Kodit Penal.

Ndërkohë, në gjendje të lirë janë proceduar edhe shtetasit Sh. K. dhe E. J., me detyrë punonjës policie në IEVP Peqin, për veprën penale “Shpërdorimi i detyrës”, parashikuar nga neni 248 i Kodit Penal.

Kontrollet në IEVP Fier

Në IEVP Fier, gjatë kontrollit në ambientet e dhomës së të burgosurit R. K., është konstatuar një tjetër aparat celular.

Sipas njoftimit të AMSEVP-së, R. K. është proceduar në gjendje të lirë për veprën penale “Futja ose mbajtja e sendeve të ndaluara në institucionin e ekzekutimit të vendimeve penale”, parashikuar nga neni 324/a i Kodit Penal.

Gjithashtu, është proceduar në gjendje të lirë edhe i burgosuri E. B., për veprën penale “Moskallëzimi i krimit”, sipas nenit 300 të Kodit Penal.

Materialet procedurale, sipas AMSEVP-së, do t’u referohen për veprime të mëtejshme Prokurorive pranë Gjykatave të Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Elbasan dhe Fier.

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