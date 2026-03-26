Kosova fiton, Shqiperia humbet
Kombëtarja e Kosovës e ka mposhtur Sllovakinë, me rezultat 4-3, të enjten mbrëma në Bratislavë, në ndeshjen e gjysmëfinales së pley-off-it për Kupën e Botës 2026.
Dardanët fituan këtë ndeshje tejet të rëndësishme duke siguruar finalen e madhe të pley-off-it kundër Turqisë, ndeshje që do të luhet të martën mbrëma në Prishtinë.
Djemtë e Kosovës bën një superndeshje kundër sllovakëve, duke qenë ekip dominues dhe duke shënuar katër gola.
Ndonëse iniciativën e kishte skuadra jonë, megjithatë, të parët në epërsi kaluan nikoqirët më golin e Valjent (6’). Mirëpo, Kombëtarja jonë më anë të Veldin Hoxhës (21’), u rikthye në lojë duke barazuar rezultatin në 1-1.
Megjithatë, sllovakët në pushim shkuan me avantazhin prej 2-1, me golin e Harslin (45’).
Në fraksion e dytë të kësaj supersfidë, ishin futbollistët e Kombëtares sonë, dukeshim më të mirë së sllovakët, duke e përmbysur epërsinë e nikoqirëve.
Fillimisht Fisnik Asllani (47’), barazoi shifrat në 2-2. Pas një orë lojë, Florent Muslija më një supergol kalojë Kosovën në epërsi prej 3-2. Goditjen e fundit sllovakëve ua dha Kreshnik Hajrizi (72’), duke realizuar për rezultatin 4-2, derisa serinë e gola në këtë ndeshje e mbylli Strelc (90’) për rezultatin përfundimtar 4-3.
Përfundimisht Kosova arrin fitore të madhe në Bratislavë, dhe tashmë është vetëm 90-të minuta larg Botërorit 2026.
Shqipëria nuk ia del në Poloni! Goli i Arbër Hoxhës në pjesën e parë ishte thjesht një iluzion.
Në Varshavë fitojnë polakët me dy gola në pjesën e dytë dhe sigurojnë ndeshjen tjetër me Suedinë, që i mban ende në lojë.
Shqipëria e nisi ndeshjen në mënyrë të kujdesshme, pa rrezikuar shumë në fazën sulmuese, duke ia lënë iniciativën vendasve! Polonia, e gjitha me sytë te Lewandowski, u përpoq të luante shpejt dhe me agresivitet, por kuqezinjtë arritën të rezistojnë mirë.
Dëmtimi i Ajetit në minutën e 15’, që la fushën e lojës për shkak dhimbjesh në krah, nuk ndryshoi sjelljen e Kombëtares në fushë.
Në vend të tij u fut Ismajli, një tjetër mbrojtës me cilësi që i tregon muskujt që në start. Dueli përgjithësisht u zhvillua në mesfushë dhe gradualisht kuqezinjtë arritën të imponohen, kryesisht me kombinimet nga e majta Mitaj-Hoxha.
Sinjalin e parë të qartë e dha Laçi me një gjuajtje të fuqishme në minutën e 36’, ndërsa goli erdhi 6 minuta më pas. Hysaj hedh një top të gjatë prej 50 metrash drejt sulmit, mbrojtësi polak Bednarek gabon dhe Hoxha, që është në kohën e duhur dhe në vendin e duhur, nuk fal, duke e dërguar topin në rrjetë.
Në pjesën e dytë Shqipëria e nis me vetëbesim dhe ka rastin të dyfishojë me Bajramin në minutën e 54, por mesfushori gabon një rast të artë! Dhe kur nuk shënon, ndëshkohesh!
Nëntë minuta më pas, kuqezinjtë pësojnë golin e barazimit nga Lewandowski, që shfrytëzoi në një goditje këndi një gabim në markim të mbrojtjes kuqezi dhe një gabim po ashtu edhe të Strakoshës në dalje.
Shqipëria ka megjithatë një rast të artë me dy lojtarë të sapofutur në fushë, Broja dhe Pilo. Mesfushori i AEK-ut, në minutën e 72, mori një pasim fantastik nga Broja, por gaboi.
Vetëm një minutë më pas, Polonia na shënon sërish me Zielinskin, me një gjuajtje nga distanca. Silvinjo hedh edhe Muçin në fushë, por nuk mjafton për të ndryshuar fatin e ndeshjes.
Shqipëria nuk e realizoi dot ëndrrën e një shekulli për të shkuar në Botëror. Në ndeshjen tjetër me Suedinë, që mundi Ukrainën, do të luajë Polonia.
Rezultati:
Poloni 2-1 Shqipëri
Lewandowski 63′, Zielinski 73′ / Hoxha 42′
