Krapoviq dhe Nufi kërkojnë ndihmën e ekspertëve të NATO-s kundër dezinformimit rus
Ministrat e Mbrojtjes të Malit të Zi dhe Shqipërisë i kërkojnë Aleancës mbështetje më të madhe kundër fushatave në rrjetet sociale, që sipas tyre synojnë destabilizimin e vendeve të Ballkanit.
Ministri i Mbrojtjes i Malit të Zi, Dragan Krapoviq, dhe homologu i tij shqiptar, Ermal Nufi, duan që NATO-ja të dërgojë ekspertë për t’i ndihmuar në luftën kundër dezinformimit rus, i cili po bëhet gjithnjë e më i pranishëm, ndërsa Moska po i shton sulmet hibride në të gjithë Evropën, siç njofton Portali ETV, duke iu referuar portalit të Brukselit Politico. Në intervista të veçanta për Politico-n, të dy ministrat thanë se Aleanca duhet të ofrojë mbështetje më të madhe kundër fushatave në rrjetet sociale, të cilat, sipas tyre, synojnë destabilizimin e vendeve të Ballkanit.
Krapoviq tha se Rusia zhvillon vazhdimisht fushata informative që shënjestrojnë dobësitë e shoqërive të Malit të Zi dhe të Ballkanit Perëndimor, ndërsa pranoi se kapacitetet e Malit të Zi — modernizimi i pajisjeve, burimet njerëzore, kapacitetet administrative dhe komunikimi strategjik — nuk janë zhvilluar sa duhet. Nufi, nga ana e tij, tha se NATO-ja duhet të jetë “më aktive në identifikimin e mënyrave për t’u kundërvënë aktorëve keqdashës në internet, duke vendosur protokolle brenda vendeve të NATO-s dhe duke formuar ekipe për të ndihmuar shtetin që ka nevojë”.
Aleatët e NATO-s ranë dakord për herë të parë në vitin 2018 për të formuar ekipe reagimi ndaj kërcënimeve hibride. Sipas ish-ndihmëssekretarit të përgjithshëm të NATO-s, Antonio Misiroli, një ekip i tillë zakonisht përbëhet nga rreth një duzinë ekspertësh të siguruar nga qeveritë anëtare, të cilët ndihmojnë në koordinimin e reagimit, monitorojnë kërcënimet dhe dërgojnë një sinjal mbështetjeje politike. NATO-ja më parë ka dërguar ekipe të tilla në Mal të Zi në vitin 2019, në Lituani në vitin 2021 dhe në Shqipëri në vitin 2022, pas sulmit kibernetik iranian.
Kërkesa vjen në një moment kyç për Podgoricën, e cila po punon për t’u anëtarësuar në BE deri në vitin 2028, ndërsa Tirana synon të bëhet anëtare deri në fund të dekadës; Mali i Zi pritet të mbajë zgjedhje parlamentare verën e ardhshme, ndërsa Shqipëria zgjedhje lokale në maj. Krapoviq tha se këto sfida do të rriten vitin e ardhshëm, kur mbahen zgjedhjet, bëri thirrje për vizita më të shpeshta të zyrtarëve të lartë të NATO-s në Mal të Zi dhe theksoi: “NATO-ja dhe BE-ja duhet të mbeten shumë të pranishme… praktikisht dhe politikisht”. Një sondazh i fundit i Aleancës, i parë nga Politico, tregoi se 95 për qind e qytetarëve të Shqipërisë mbështesin qëndrimin e vendit në NATO, ndërsa në Mal të Zi shifra është 52 për qind, niveli më i ulët i mbështetjes ndër shtetet anëtare të Aleancës.
Në Shqipëri, kryeministri Edi Rama ka akuzuar Rusinë dhe Iranin se po nxisin protestat aktuale kundër korrupsionit, që filluan në maj, akuza që Rusia dhe Irani i kanë mohuar. Blerjana Bino, bashkëthemeluese e institutit SCiDEV në Tiranë, i tha Politico-s se Shqipëria ka dokumentuar fushata në rrjetet sociale të lidhura me Rusinë për çështje të tjera, por nuk ka prova që mbështesin pretendimet e Ramës, dhe përpjekjen e qeverisë e sheh si një mënyrë për të delegjitimuar ankesat e ligjshme të qytetarëve. Ndërkohë, politologu Ljubomir Filipoviq nga Universiteti Shtetëror i Arizonës i tha Politico-s se në Mal të Zi, Moska zhvillon fushata informative për të siguruar mbështetje për partitë opozitare proserbe dhe rusofile, duke përdorur edhe rrjete të lidhura me Kishën Ortodokse Serbe. Disa diplomatë të NATO-s, duke folur në kushte anonimiteti për Politico-n, thanë se dërgimi i një ekipi të tillë zakonisht kërkon konsensusin e shteteve anëtare dhe se aleatët do të ishin të gatshëm ta shqyrtonin mundësinë, ndërsa e paralajmëruan Shqipërinë që të mos e përdorë mbështetjen për nevoja të politikës së brendshme; një zyrtar i NATO-s tha se Aleanca “mund të ofrojë mbështetje shtesë, nëse kërkohet”.
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