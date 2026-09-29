Krapoviq: Liria e Malit të Zi qëndron mbi bashkimin, përgjegjësinë dhe ruajtjen e paqes
Ministri i Mbrojtjes i Malit të Zi, Dragan Krapoviq, deklaroi se liria e Malit të Zi mbështetet në bashkim, përgjegjësi dhe ruajtjen e paqes, gjatë një akademie solemne të mbajtur për 230-vjetorin e betejës së Krusëve, siç njofton Vijesti. Ceremonia u organizua nga Mitropolia e Malit të Zi dhe Bregdetit dhe Katedralja e Ringjalljes së Krishtit në Podgoricë.
“Nuk mjafton të mbrosh shtetin. Shteti duhet të ndërtohet. Nuk mjaftojnë heronjtë. Nevojiten institucione që do të zgjasin edhe kur heronjtë të mos jenë më”, tha Krapoviq, sipas Ministrisë së Mbrojtjes. Ai kujtoi se pas fitoreve në Martiniq dhe Krusë erdhën hapa të rëndësishëm në ndërtimin e institucioneve, si miratimi i Kodikut të Përgjithshëm malazez e malësor më 1798 dhe krijimi i gjykatës qeveritare të Malit të Zi dhe Maleve.
Duke folur për Shën Pjetrin e Cetinës, Krapoviq theksoi se madhështia e tij nuk qëndronte vetëm në fitoren ushtarake, por mbi të gjitha në aftësinë për të mbledhur, pajtuar dhe hedhur themelet e një shteti të rregullt. “Përpara se të fitohej beteja ndaj ushtrisë së Mahmut Pashës, Shën Pjetri duhej të forconte bashkimin dhe pajtimin mes të vetëve. Dhe pikërisht për këtë, fitorja e tij më e madhe nisi shumë kohë para se të hidhej plumbi i parë në Krusë”, tha ministri.
Nga këndvështrimi i Ministrisë së Mbrojtjes, Krapoviq nënvizoi se roli bashkëkohor i Ushtrisë së Malit të Zi synon mbi të gjitha ruajtjen e paqes. “Ushtria ekziston për të ruajtur paqen”, u shpreh ai, duke shtuar se përgjegjësia e brezave të sotëm është ta ruajnë me mençuri, përgjegjësi dhe dinjitet lirinë që brezat e mëparshëm e krijuan dhe e mbrojtën.
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