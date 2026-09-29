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Mali i Zi

Universiteti i Malit të Zi shpall konkursin për studimet master: 1.890 vende

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Fakulteti Juridik i Universitetit të Malit të Zi në Podgoricë. Foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0, Mrdak1992).

Universiteti i Malit të Zi (UCG) ka shpallur konkursin për regjistrimin në studimet master për vitin akademik 2026/2027, me 1.890 vende të parashikuara në 19 njësi organizative, siç njofton Vijesti. Sipas Universitetit, aplikimet për konkurs dorëzohen sot, ndërsa kandidatët në të gjitha programet master janë të detyruar të japin provimin pranues, i cili do të organizohet të mërkurën dhe të enjten.

Përmbajtja dhe struktura e provimit pranues përcaktohen nga njësitë organizative, ndërsa informacionet dhe oraret e provimeve do të publikohen në tabelat e tyre të njoftimeve dhe në faqet e internetit, sqaron Universiteti. Aplikimet dorëzohen në shërbimet studentore të njësive organizative, brenda orarit të tyre të punës.

Për regjistrim nevojitet diploma origjinale ose vërtetimi i përfundimit të studimeve bazë dhe një kopje e kartës biometrike të identitetit, ndërsa shtetasit e huaj dorëzojnë dokumentin përkatës personal. Kandidatët e huaj duhet të paraqesin edhe dëshmi të njohjes së gjuhës në të cilën zhvillohen studimet, përveç rasteve kur studimet bazë i kanë kryer në një nga gjuhët në përdorim zyrtar në Mal të Zi.

Të drejtë aplikimi për studimet master akademike dhe të aplikuara me 120 kredite ECTS kanë shtetasit malazezë dhe të huajt që kanë përfunduar, sipas ligjit, studimet bazë përkatëse me të paktën 180 kredite ECTS nga fusha përkatëse e shkencës apo artit. Regjistrimi i kandidatëve dhe lëshimi i vërtetimeve do të përfundojë deri më 5 tetor, sipas orareve të njësive organizative.

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