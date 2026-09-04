Kryebashkiaku i Himarës thirrje banorëve: Largohuni nga banesat, ka rrezik për jetën nga zjarri
Kryetari i Bashkisë Himarë, Vangjel Tavo, ka dalë me një thirrje urgjente për qytetarët për shkak të përkeqësimit të menjëhershëm të zjarreve në zona të banuara.
Përmes një njoftimi zyrtar, Tavo u bën thirrje banorëve të evakuohen menjëherë nga shtëpitë, bizneset apo ambientet e rrezikuara për të mbrojtur jetën e tyre, si dhe të zbatojnë udhëzimet e autoriteteve dhe të kontaktojnë me shërbimet e emergjencës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.