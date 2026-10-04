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Serbia

Kthesa e Đokoviçit në Pekin: përmbys Zverevin 2:1 dhe siguron gjysmëfinalen, në pritje Medvedevi

Tenisti serb fitoi 4:6, 6:4, 6:4 ndaj gjermanit Aleksander Zverev dhe mbeti i pamposhtur në kryeqytetin kinez, ku ka fituar gjashtë tituj, siç njofton Danas.

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Novak Đokoviç
Novak Đokoviç gjatë stërvitjes në US Open 2026 në Nju Jork. (Foto: Andrew Henkelman / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0)

Novak Đokoviç u kualifikua në gjysmëfinalen e turneut të Pekinit pasi përmbysi gjermanin Aleksander Zverev me 2:1 në sete (4:6, 6:4, 6:4), siç njofton Danas. Tenisti serb e nisi keq ndeshjen, por arriti të ngrinte nivelin e lojës dhe të realizonte kthesa kundër tenistit të dytë në botë.

Zverev bëri “break” që në lojën e parë dhe e ruajti epërsinë deri në fund të setit të parë. Đokoviç luajti më sigurt në vazhdim, dhe momenti kyç i setit të dytë erdhi në rezultatin 5:4 — siç raportojnë mediat serbe, Đokoviç fillimisht shpëtoi servisin e vet dhe topat e “break”-ut, e pastaj bëri “break”-un që barazoi setet.

Në setin vendimtar të dy tenistët e ruajtën fort servisin deri në fund. Đokoviç fitoi lojën e rëndësishme në rezultatin 4:4, ushtroi presion mbi servisin e Zverevit dhe shfrytëzoi rastin për “break”-un e fitores 6:4.

Kjo ishte përballja e 15-të mes dy tenistëve, dhe Đokoviç tani kryeson 10:5 në fitoret direkte, siç shkruan pravoucentar.rs. Në gjysmëfinale Đokoviçin e pret rusi Danil Medvedev.

Tenisti serb mbetet i pamposhtur në Pekin — 32 fitore nga 32 ndeshje — dhe ka fituar gjashtë tituj në kryeqytetin kinez, të fundit në vitin 2015. Turneu ATP 500 i Pekinit zhvillohet për një fond çmimesh prej 4.089.385 dollarësh, sipas Tanjug.

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