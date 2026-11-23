QKUK: Ushtari i plagosur në Gjakovë në gjendje stabile, do të transferohet në Ortopedi
Drejtori i Klinikës Emergjente në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK), Naser Syla, bëri të ditur se ushtari i FSK-së, i cili dyshohet se u lëndua nga një shpërthim në Gjakovë, është në gjendje stabile shëndetësore.
“Një ushtar të plagosur e kanë sjellë nga Spitali i Gjakovës. Gjendja është stabile, janë kryer ekzaminimet e nevojshme. Do të transferohet në Klinikën e Ortopedisë për trajtim të mëtejshëm”, tha dr. Syla.
Ushtari dyshohet se është lënduar si pasojë e një shpërthimi në Babaj të Bokës, në Gjakovë.
Fillimisht, ai ishte dërguar për mjekim në Spitalin e Gjakovës, ndërsa më pas është transferuar në QKUK në Prishtinë.
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