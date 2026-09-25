Kuqezinjtë nisin misionin e ri në UEFA Nations League, përballja e parë nesër me Bjellorusinë!
Kombëtarja shqiptare rikthehet në fushë për një tjetër aventurë kuqezi, me synimin për të shkruar një tjetër kapitull të rëndësishëm në historinë e futbollit shqiptar.
Pas përfundimit historik në vendin e dytë në kualifikueset e Botërorit, kuqezinjtë përgatiten për një sfidë të re në Ligën e Kombeve.
Një cikël i ri nis zyrtarisht nën drejtimin e trajnerit Rolando Maran, me Shqipërinë që do të përballet fillimisht me Bjellorusinë këtë të shtunë, në stadiumin “Air Albania”, përpara se të udhëtojë drejt San Marinos, ku të marten do të luajë ndeshjen e radhës.
Dy përballje të rëndësishme, ku objektivi i skuadrës kuqezi është i qartë: të marrë maksimumin e pikëve dhe ta nisë me rezultat pozitiv këtë rrugëtim të ri.
Përballë Bjellorusisë, në shtëpinë e saj, Shqipëria do të kërkojë të shfrytëzojë mbështetjen e tifozëve dhe të hedhë hapin e parë drejt objektivave të saj. Ndërsa transferta me San Marinon do të jetë një tjetër mundësi për kuqezinjtë që të tregojnë ambiciet dhe forcën e grupit në këtë kompeticion.
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