Kurti e Rama në disponim të mirë në Armeni
Albin Kurti e Edi Rama janë parë në disponim gjatë qëndrimit në Armeni, ku po mbahet Samiti i Komunitetit Politik Evropian (EPC).
Në kuadër të këtij samiti, kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, është takuar edhe me homologun e tij nga Shqipëria, Edi Rama.
Kurti ka bërë të ditur se gjatë mbrëmjes ka zhvilluar bashkëbisedime me liderë dhe përfaqësues të lartë të shteteve pjesëmarrëse në samit, pa dhënë më shumë detaje për temat e diskutuara.
Takimi mes Kurtit dhe Ramës vjen në një kohë kur prej kohësh raportet mes dy krerëve të qeverive në Kosovë dhe Shqipëri nuk janë konsideruar në nivelin e duhur, mes dallimeve në qasje për disa zhvillime politike e rajonale.
Samiti i Komunitetit Politik Evropian mbledh liderë të vendeve evropiane për të diskutuar çështje të sigurisë, stabilitetit, energjisë dhe bashkëpunimit në kontinent.
