09 March 2026
Kryefaqja Kosova Bota
🌤️
Tiranë 13°C · Kryesisht kthjellët
S&P 500 6,701 ▼0.58%
DOW 47,021 ▼1.01%
NASDAQ 22,337 ▼0.23%
NAFTA 95.29 ▲4.83%
ARI 5,105 ▼1.05%
Breaking
SPAK, fundi i “bastardëve” pa lavdi Rama konfirmon Ballukun si drejtuese politike në Fier: Do të vijojë të drejtojë qarkun në zgjedhjet e ardhshme Mbyllen ndeshjet e xhiros së 23-të, kjo është tabela e Superligës se Kosoves `Thashethemet` sonte premierë në Teatrin e Gjakovës ‘Butësia kontrollon fortësinë’, ekspozita që nxjerr në dritë xhudistet
Arte

Kurti: Kineastet e Kosovës po i japin zë vendit në skenat botërore

Kryeministri i Kosoves, Albin Kurti, ka çmuar rolin e kinematografeve gra të Kosovës për kontributin e tyre në skenat botërore.

· 1 min lexim

“Kineastet e Kosovës po i japin zë vendit tonë në skenat botërore. Krijimi i secilës prej tyre është më shumë se vetë profesioni që bartin. Me sukseset e shumta çdo ditë e më shumë po e ngritin lart shtetin tonë”, ka shkruar ai në Facebook.

Kurti ka shpërndarë një postim të Qendrës Kinematografike të Kosovës, në të cilën vlerësohet roli i aktoreve, regjisoreve e skenaristeve si: Adriana Matoshi, Antoneta Kastrati, Arta Dobroshi, Blerta Basholli, Blerta Zeqiri, Kaltrina Krasniqi, Lendita Zeqiraj, Luana Bajrami, Norika Sefa, Sevdije Kastrati dhe Yllka Gashi.

“Me gratë e Kosovës kinemaja jonë është përherë e më afër me botën mbarë. Ato krijojnë që të tregojnë, ato punojnë që të frymëzojnë”, përfundon Kurti.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu