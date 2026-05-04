☀️
Tiranë 10°C · Kthjellët 04 May 2026
S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.26 ▼0.67%
ARI 4,635 ▼0.2%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941
₿ CRYPTO
BTC $79,292 ▲ +0.78% ETH $2,347 ▲ +1.06% XRP $1.4004 ▲ +0.47% SOL $84.7700 ▲ +0.63%
S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.26 ▼0.67 % ARI 4,635 ▼0.2 % S&P 500 7,230 ▲0.29 % DOW 49,499 ▼0.31 % NASDAQ 25,114 ▲0.89 % NAFTA 101.26 ▼0.67 % ARI 4,635 ▼0.2 %
EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941 EUR/USD 1.1726 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9174 EUR/ALL 95.8769 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4902 EUR/TRY 52.9368 EUR/JPY 184.29 EUR/CAD 1.5941
04 May 2026
Breaking
Kurti e Rama në disponim të mirë në Armeni Ademi: Kosova përfiton nga rritja e mjeteve të FIFA-s dhe UEFA-s Liria e medias në Shqipëri, presione dhe pasiguri për gazeta Aksidenti tragjik/ Ky është Nikoll Radaçi, shoferi që i mori jetën dy fëmijëve Berisha: Shqiptarët më të keqpaguarit në rajon, çmimet më të larta se në Gjermani
Menu
Kosova

Kurti në darkën zyrtare të Samitit EPC, takohet me liderë evropianë

· 2 min lexim

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në darkën zyrtare të shtruar nga Presidenti i Republikës së Armenisë, Vahagn Khachaturyan, në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC), që po mbahet në Jerevan.

Kryeministri në detyrë i Kosovës, Albin Kurti, ka marrë pjesë në darkën zyrtare të shtruar nga Presidenti i Republikës së Armenisë, Vahagn Khachaturyan, në kuadër të Samitit të Komunitetit Politik Evropian (EPC), që po mbahet në Jerevan.

Sipas njoftimit të publikuar nga Kurti në rrjetin social Facebook, ai është mirëpritur në pritjen zyrtare nga kryeministri i Armenisë, Nikol Pashinyan, si dhe nga kryetari i Kuvendit armen, Alen Simonyan.

Gjatë mbrëmjes, Kurti ka zhvilluar bashkëbisedime me liderë dhe përfaqësues të lartë të shteteve pjesëmarrëse, ku janë shkëmbyer ide dhe qëndrime lidhur me zhvillimet aktuale në Evropë dhe më gjerë, si dhe për mundësitë e thellimit të bashkëpunimit në fusha me interes të përbashkët.

Në kuadër të këtyre takimeve, Kurti ka biseduar me kryeministrin e Mbretërisë së Bashkuar, Keir Starmer, presidentin e Këshillit Evropian, António Costa, presidentin e Konfederatës së Zvicrës, Guy Parmelin, zëvendëspresidenten e Bullgarisë, Iliana Iotova, kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, presidentin e Malit të Zi, Jakov Milatović, kryeministrin e Norvegjisë, Jonas Gahr Støre, sekretarin e Përgjithshëm të OSBE-së, Feridun H. Sinirlioğlu, kryeministrin e Andorrës, Xavier Espot Zamora, anëtarin e Presidencës së Bosnjë dhe Hercegovinës, Denis Beçiroviq, si dhe kryeministren e Lihtenshtajnit, Brigitte Haas.

Kurti ka bërë të ditur se gjatë mbrëmjes ka pasur edhe takime me liderë të tjerë evropianë, në kuadër të agjendës së Samitit EPC.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu