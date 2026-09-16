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Mali i Zi

Kuvendi i Malit të Zi miratoi ndryshimet në Kodin Penal: pasurimi i paligjshëm në lidhje me ushtrimin e funksionit publik bëhet vepër penale

Deputetët miratuan njëzëri ndryshimet: dënim deri në 8 vjet burg për pasuri në mospërputhje të qartë me të ardhurat ligjore, si dhe vepra të reja — urrejtja e rëndë dhe mbrojtja më e fortë e gazetarëve, mjekëve dhe mësuesve.

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Seanca e Kuvendit të Malit të Zi. Foto: Skupština Crne Gore/Youtube

Deputetët e Kuvendit të Malit të Zi miratuan njëzëri Projektligjin për ndryshimet dhe plotësimet e Kodit Penal, me të cilin futet për herë të parë vepra penale e pasurimit të paligjshëm në lidhje me ushtrimin e funksionit publik.

Sipas ligjit, personi që gjatë ushtrimit të funksionit publik fiton, transferon apo fsheh pasuri që është në mospërputhje të qartë me të ardhurat e tij ligjore dhe vlera e së cilës kalon 50.000 euro, dënohet me burg nga gjashtë muaj deri në pesë vjet. Nëse vlera e pasurisë kalon 100.000 euro, parashikohet dënim më i rëndë — nga një deri në tetë vjet burg.

Në Kodin Penal futet edhe vepra penale e “urrejtjes së rëndë”: kush shfaq publikisht urrejtje ndaj një grupi ose anëtari të grupit për shkak të përkatësisë kombëtare ose etnike, racës, fesë, shtetësisë, bindjes politike, gjinisë, gjuhës, ngjyrës së lëkurës, orientimit seksual apo ndonjë vetie tjetër personale, në mënyrë që mund të çojë në dhunë ose të nxisë urrejtje, dënohet me burg nga tre muaj deri në tre vjet — ndërsa nëse vepra kryhet ndaj një personi që ushtron punë me rëndësi publike, dënimi është nga gjashtë muaj deri në pesë vjet burg.

Ndryshimet parashikojnë gjithashtu mosparashkrimin e ndjekjes penale dhe ekzekutimit të dënimit për abuzimin seksual të fëmijëve, futjen e vrasjes së motivuar nga gjinia si formën më të rëndë të vrasjes, trajtimin e detyrueshëm psiko-social për kryerësit e veprave penale me elementë dhune, mbrojtje më të fortë penale për gazetarët, mjekët, punëtorët e arsimit dhe të tjerët që ushtrojnë punë me rëndësi publike, dënime më të ashpra për sulmet ndaj punëtorëve shëndetësorë, si dhe shtrëngimin e dënimeve për mbajtjen, bartjen dhe prodhimin e paautorizuar të armëve.

Në të njëjtën seancë, deputetët miratuan edhe Projektligjin për punët e brendshme, atë për bashkëpunimin gjyqësor në çështjet penale me shtetet anëtare të BE-së, si dhe një sërë ligjesh të tjera.

Burimi: Vijesti

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