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Kronika

Ky është efektivi i policisë që u lëndua në protestë në Shkodër, mori goditje në kokë! Ministria e Shëndetësisë: I

· 2 min lexim
efektivi i policisë

Komandanti i forcave të rendit në policinë e Shkodrës Fasli Rama është në gjendje të rëndë shëndetësore.

Efektivi i policisë është dërguar me urgjencë drejt Tiranës për shkak se rrezikon jetën duke qenë se ka një plagë të rëndë në kokë.

Komandanti u godit me gur në kokë nga protestuesit që ndodheshin përpara policisë vendore të Shkodrës.

Gjatë një përleshje me efektivët, punonjësi i policisë Fasli Rama mori goditje të fortë në kokë duke qenë në gjendje të rëndë për jetën.

Dy efektivë policie dhe katër protestues po marrin trajtim mjekësor në Spitalin Universitar të Traumës, pas lëndimeve të marra gjatë protestës. Në një përditësim të situatës deri në orën 17:50, ministria e Shëndetësisë bën të ditur se efektivi D.K. është shtruar në Neurokirurgji për monitorim të mëtejshëm dhe ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore.

Ndërsa efektivi F.R., i ardhur nga Shkodra, po i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale për shkak të një dëmtimi në kokë.

Edhe katër protestuesit paraqiten në gjendje të mirë shëndetësore. Njëra prej tyre, me iniciale E.P., ndodhet nën monitorim intensiv, por është e vetëdijshme dhe paraqitet në gjendje të mirë shëndetësore.

Ministria njofton gjithashtu se në QSUT nuk ka persona të tjerë të lënduar.

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