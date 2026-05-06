Lamine Yamal në rrugë drejt Botërorit, rikuperimi vijon sipas planit
Lamine Yamal po përgatitet intensivisht për t’u rikuperuar pas dëmtimit që i mbylli sezonin me Barcelonën. Sulmuesi 19-vjeçar ndërpreu aktivitetin më 22 prill për shkak të një probleme në kofshën e majtë; klubi katalanas njoftoi se ai nuk do të rikthehej në La Liga dhe se programi i rehabilitimit do të orientohej drejt përgatitjes për Kupën e Botës.
Raporton telesport se procesi i rikuperimit po ecën pa pengesa dhe sipas programit të përcaktuar nga stafi mjekësor. Yamal po ndjek një regjim të detajuar të udhëhequr nga mjekët, fizioterapistët dhe trajnerët e klubit, me mbikëqyrje të vazhdueshme nga stafi i Federatës Spanjolle. Ai është në kontakt të drejtpërdrejtë me stafin e Luis de la Fuente dhe Hansi Flick dhe ka publikuar imazhe nga stërvitjet në palestrën e Ciutat Esportiva, ku alternon seanca çiklizmi me ushtrime të lehta në fushë.
Sinjalet janë inkurajuese: 19-vjeçari ka treguar përkushtim dhe vendosmëri për t’u rikthyer në formë, ndërsa vetë shpreh se e vuan të qëndrojë jashtë kur dëshiron të ndihmojë ekipin, por beson se do të rikthehet më i fortë. Klubi dhe federata po punojnë që të minimizojnë rreziqet dhe ta sjellin Yamalin në kushte optimale për Botërorin.
Rikuperimi duket i përparuar dhe shanset që Yamal të jetë gati për turneun rriten, sipas telesport.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.