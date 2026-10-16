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Lecsó hungareze — gjella tradicionale me speca, domate dhe paprika

Një gjellë e ngrohtë dhe plot ngjyra nga kuzhina hungareze, me speca të ëmbël, domate të pjekura dhe paprika, që shërbehet me bukë të thekur, oriz ose petëza tarhonya.

· 2 min lexim

Lecsó është një nga gjellët më të njohura hungareze, një ragù e trashë perimesh që përgatitet sidomos në fund të verës dhe në vjeshtë, kur specat dhe domatet janë në kulmin e shijes. Në foto lecsó shërbehet tradicionalisht me tarhonya (petëza të vogla me vezë) dhe mish — por më poshtë jepet versioni bazë me perime, të cilit mund t’i shtoni suxhuk ose vezë sipas dëshirës.

Përbërësit (për 4 persona):

  • 2 lugë gjelle vaj luledielli
  • 2 qepë mesatare, të prera në feta të holla
  • 4 speca të verdhë ose jeshilë të ëmbël (rreth 600 g), të pastruar dhe të prerë në rripa
  • 4 domate të pjekura (rreth 500 g), të prera në copa
  • 2 thelpinj hudhër, të grirë imët
  • 1 lugë gjelle paprika e ëmbël
  • gjysmë luge çaji paprika pikante (sipas dëshirës)
  • kripë dhe piper i zi sipas shijes
  • opsionale: 150 g salsiçe e tymosur e prerë në rrathë, ose 2 vezë të rrahura

Koha e përgatitjes: 15 minuta. Koha e gatimit: 30–35 minuta. Porcione: 4.

Përgatitja:

  1. Ngrohni vajin në një tenxhere të thellë në zjarr mesatar dhe kaurdisni qepën me pak kripë 5–6 minuta, derisa të zbutet.
  2. Shtoni specat dhe gatuajini 8–10 minuta, duke i përzier herë pas here.
  3. Hiqeni tenxheren për një çast nga zjarri dhe shtoni paprikën e ëmbël dhe atë pikante — ky hap e mbron paprikën nga djegia dhe hidhërimi — pastaj përziejeni mirë.
  4. Shtoni domatet dhe hudhrën, vendosni kapakun dhe ziejeni ngadalë 15–20 minuta, derisa specat të jenë të butë dhe gjella të trashet pak.
  5. Nëse përdorni salsiçe, shtojeni 10 minutat e fundit; nëse përdorni vezë, hidhini të rrahurat në fund dhe përziejini derisa të mpiksen butë.
  6. Provoni për kripë e piper dhe shërbejeni të nxehtë, me bukë të thekur, oriz ose tarhonya.

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