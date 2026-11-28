Mirza Ghasemi persiane — patëllxhanë të tymosur me domate, hudhër dhe vezë
Mezeja e famshme e Gilanit në Iranin verior — patëllxhanë të pjekur derisa tymosen, të përzier me domate, hudhër të skuqur dhe vezë, e shërbyer e ngrohtë me bukë të sheshtë ose oriz.
Mirza Ghasemi është një nga pjatat më të dashura të provincës Gilan, në bregun e Kaspikut në Iranin verior. Legjenda ia atribuon krijimin Mirza Mohammad Qasemit, guvernator i Rashtit në shekullin XIX, që i dha edhe emrin pjatës. Sekreti i saj është patëllxhani i pjekur mbi flakë ose në skarë derisa lëkura të digjet dhe tuli të marrë aromë tymi — kjo e dallon nga çdo gjellë tjetër me patëllxhanë. Burimi për pjatën: Wikipedia, “Mirza Ghasemi”.
Koha e përgatitjes: 15 minuta.
Koha e gatimit: 35–40 minuta.
Koha gjithsej: rreth 55 minuta.
Porcione: 4 persona.
Përbërësit
- 4 patëllxhanë të mëdhenj (rreth 1 kg)
- 4 domate të pjekura (rreth 500 g)
- 1 kokë hudhër (8–10 thelpinj), e grirë imët
- 4 vezë
- 3–4 lugë gjelle vaj ulliri (ose gjalpë)
- 1 lugë çaji kurkumë (shafran Indie)
- Kripë dhe piper i zi, sipas shijes
- 1 lugë çaji sheqer (opsionale, për të balancuar aciditetin e domates)
- Bukë e sheshtë (lavash) ose oriz i bardhë, për shërbim
Hapat e Përgatitjes
- Piqini patëllxhanët të plotë mbi flakë të hapur, në skarë ose nën grillin e furrës, duke i kthyer herë pas here, derisa lëkura të digjet e të bëhet e zezë dhe tuli të zbutet plotësisht (rreth 20–25 minuta). Lërini të ftohen pak, pastaj qërojini lëkurën e djegur dhe shtypeni tulin me pirun.
- Zhytini domatet 30 sekonda në ujë të vluar, qërojini lëkurën, hiqini farat dhe pritini në copa të vogla (ose grijini trashë).
- Në një tigan të gjerë ngrohni vajin në zjarr mesatar dhe skuqni hudhrën e grirë 1–2 minuta, derisa të lëshojë aromë — pa e djegur.
- Shtoni kurkumën dhe tulin e patëllxhanëve, përziejini dhe gatuajini 5–6 minuta, derisa të avullojë uji i tepërt.
- Shtoni domatet, kripën, piperin dhe sheqerin (nëse e përdorni). Gatuajini në zjarr mesatar 10–12 minuta, duke përzier herë pas here, derisa salca të trashet dhe vaji të dalë në sipërfaqe.
- Rrihni lehtë vezët në një tas. Hidhini mbi përzierjen dhe përziejini vazhdimisht 3–4 minuta, derisa vezët të mpiksen në fije të buta nëpër gjellë — mos i lini të bëhen omletë e thatë.
- Provojeni për kripë dhe piper, hiqeni nga zjarri dhe lëreni të pushojë 2–3 minuta.
- Shërbejeni të ngrohtë në pjatë, sipas dëshirës me pak hudhër të skuqur krokante sipër, me bukë të sheshtë për ta mbledhur ose me oriz të bardhë.
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