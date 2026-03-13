Leku humbet terren, forcohen monedhat e huaja
Monedhat e huaja e kanë nisur mbarë muajin mars. Ato vijuan të forcojnë pozitat edhe këtë të enjte të në kursin e këmbimit me lekun.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një dollar u këmbye sot me 83,20 lekë, ose 0,38 lekë më shumë se një ditë më parë.
Euro u forcua me 0,02 lekë duke u këmbye sot me 96,14 lekë.
Poundi Britanik gjithashtu fitoi terren në kursin e këmbimit me lekun duke u kuotuar 111,39 lekë ose 0,09 lekë më tepër se dje, ndërsa franga zvicerane u këmbye me 106,57 lekë ose 0,14 lekë më shumë se ditën e mërkurë.
|Monedha Kryesore
|Lekë për njësi të monedhës së huaj
|Dollar Amerikan
|USD
|83.20
|+0.38
|Euro
|EUR
|96.14
|+0.02
|Poundi Britanik
|GBP
|111.39
|+0.09
|Franga Zvicerane
|CHF
|106.57
|+0.14
|Jeni Japonez (100)
|JPY
|52.41
|+0.12
|Dollari Australian
|AUD
|59.35
|+0.08
|Dollari Kanadez
|CAD
|61.23
|+0.21
|Korona Suedeze
|SEK
|8.99
|-0.03
|Korona Norvegjeze
|NOK
|8.60
|0.00
|Korona Daneze
|DKK
|12.87
|0.00
|SDR
|SDR
|113.57
|+0.36
|Ari(OZ 1)
|XAU
|431012.61
|+1,537.08
|Argjend(OZ 1)
|XAG
|7242.31
|+54.36
|Juani Kinez (onshore)
|CNY
|12.11
|+0.05
|Juani Kinez (offshore)
|CNH
|12.11
|+0.05
|Lira Turke
|TRY
|1.89
|+0.01
