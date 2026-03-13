🌤️
13 Mar 2026
Ekonomia

Leku humbet terren, forcohen monedhat e huaja

· 1 min lexim

Monedhat e huaja e kanë nisur mbarë muajin mars. Ato vijuan të forcojnë pozitat edhe këtë të enjte të në kursin e këmbimit me lekun.

Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një dollar u këmbye sot me 83,20 lekë, ose 0,38 lekë më shumë se një ditë më parë.

Euro u forcua me 0,02 lekë duke u këmbye sot me 96,14 lekë.

Poundi Britanik gjithashtu fitoi terren në kursin e këmbimit me lekun duke u kuotuar 111,39 lekë ose 0,09 lekë më tepër se dje, ndërsa franga zvicerane u këmbye me 106,57 lekë ose 0,14 lekë më shumë se ditën e mërkurë.

Monedha Kryesore Lekë për njësi të monedhës së huaj
Dollar Amerikan USD 83.20 +0.38
Euro EUR 96.14 +0.02
Poundi Britanik GBP 111.39 +0.09
Franga Zvicerane CHF 106.57 +0.14
Jeni Japonez (100) JPY 52.41 +0.12
Dollari Australian AUD 59.35 +0.08
Dollari Kanadez CAD 61.23 +0.21
Korona Suedeze SEK 8.99 -0.03
Korona Norvegjeze NOK 8.60 0.00
Korona Daneze DKK 12.87 0.00
SDR SDR 113.57 +0.36
Ari(OZ 1) XAU 431012.61 +1,537.08
Argjend(OZ 1) XAG 7242.31 +54.36
Juani Kinez (onshore) CNY 12.11 +0.05
Juani Kinez (offshore) CNH 12.11 +0.05
Lira Turke TRY 1.89 +0.01

