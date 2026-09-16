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Lena Dunham u bë nënë për herë të parë

· 2 min lexim

Lena Dunham është bërë nënë për herë të parë: aktorja dhe krijuesja amerikane ka mirëpritur një vajzë, e lindur përmes një nëne surogatë.

Sipas Harper’s Bazaar, Dunham njoftoi lajmin gjatë një interviste, duke treguar se përgatitjet e vogla për fëmijën — si grumbullimi i veshjeve — i dhanë ndjesinë që prania e tij po bëhej më reale, ndërkohë që shtatzënia u mbart në trupin e një nëne surogatë të shëndetshme dhe të fortë.

Prej vitesh Dunham ka folur hapur për vështirësitë e saj të fertilitetit. Pas një histerektomie të kryer në 2018 për shkak të endometriozës së rëndë, ajo përjetoi tentativa të dështuara të fertilizimit in vitro dhe përpjekje për surrogaci, përvoja që i përshkruan edhe në memuarin e saj “Famesick”.

Ajo është martuar me muzikantin Luis Felber, të cilin e takoi në një takim të organizuar në 2021; çifti u fejua dhe u martuan në Londër në shtator të po atij viti. Ky është fëmija i parë që ata kanë së bashku. Dunham ka thënë se njohjet me njerëz që kanë krijuar familje në mënyra të ndryshme i dhanë shpresë dhe qetësi gjatë këtij procesi.

Siç shkruan Harper’s Bazaar, aktorja përshkroi momentet e para me fëmijën si të mbushura me mirënjohje dhe entuziazëm, duke thënë se ndihet e lumtur që familja e tyre po zgjerohet në këtë mënyrë.

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