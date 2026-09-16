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Mbesat e Travis Kelce e thërrisnin vazhdimisht Taylor Swift kur e takuan për herë të parë

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Mbesat e Travis Kelce morën pjesë si vogëlushe lule në dasmë, por kur e panë këngëtaren për herë të parë e identifikuan kryesisht si yllin e popit që njihnin nga ekrani dhe këngët e saj.

Siç raporton Harper’s Bazaar, në një episod të podcastit New Heights Travis Kelce tregoi se vajzat e britnin fillimisht me emrin e plotë “Taylor Swift”. Ai e lidhi këtë sjellje me mënyrën se si edhe ai u ndje i ngrohtë për të thirrur dikë me emër të parë—për shembull, ndjeu nevojën për disa takime për t’i thirrur Tom Cruise me emrin e tij.

Jason Kelce imitoi mënyrën se si fëmijët e tij e thërrisnin këngëtaren: “Taylor Swift, a mund ta bëj kështu? Taylor Swift?” Travis tregoi se iu deshën pak përpjekje që t’i bindnin vajzat se mund ta thërrisnin edhe vetëm “Taylor”.

Që nga ajo kohë, fëmijët e Jasonit—Wyatt (6), Elliotte (5), Bennett (3) dhe Finn (1)—kanë krijuar një lidhje më të ngushtë me këngëtaren. Dasma u zhvillua më 3 korrik dhe në festimin në Madison Square Garden ata shërbyen si vogëlushe lule; Harper’s Bazaar vëren se ishte një ditë e veçantë për familjen dhe që të gjithë u shfaqën të lumtur për çiftin.

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