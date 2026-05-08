S&P 500 7,337 ▼0.38%
DOW 49,597 ▼0.63%
NASDAQ 25,806 ▼0.13%
NAFTA 97.37 ▲2.7%
ARI 4,693 ▼0.39%
EUR/USD 1.1751 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.5239 EUR/MKD 61.6957 EUR/RSD 117.3512 EUR/TRY 53.1817 EUR/JPY 183.80 EUR/CAD 1.6009
BTC $79,907 ▼ -1.81% ETH $2,286 ▼ -2.66% XRP $1.3848 ▼ -2.66% SOL $88.0700 ▼ -1.23%
Kosova

Limaj: Nëse s’bashkohemi me PDK-në, Nisma nuk merr pjesë në zgjedhje

· 1 min lexim

Kryetari i Nismës Socialdemokrate ka deklaruar në TV Dukagjini se partia e tij nuk do të marrë pjesë në zgjedhje nëse nuk bashkohet me Partinë Demokratike të Kosovës (PDK) në një listë.

Ai ka thënë se Nisma, sipas tij, tashmë është përgatitur për një opozitë jashtë parlamentit.

“Para tre muajsh jemi përgatitur për një opozitë jashtë parlamentit, për katër vjet opozitë. Ky që po ndodh është një lloj rivotimi nga zgjedhjet e fundit. Po përgatitemi për raundin tjetër zgjedhor”, ka deklaruar ai.

Sipas tij, brenda tre muajsh nuk pritet të ketë ndryshime të mëdha në rezultatin zgjedhor.

“Duhet të jemi të sinqertë. Për tre muaj nuk mund të ndryshojë asgjë. Pak a shumë rezultatin e dimë. Ne do të përgatitemi për betejat tjera”, ka shtuar kryetari i Nismës./Telegrafi/

