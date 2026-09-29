LIVE/ Liga e Kombeve, Shqipëria dyfishon rezultatin, pas Mehmetit e tund rrjetën edhe Myrto Uzuni! Kuqezinjtë në vendin e pa

16′ Edhe Asllani tenton nga distanca! Topi përfundon pak larg shtyllës së majtë pingule të portës së San Marinos.
20′ Shehu tenton nga hyrja e zonës, por Colombo i mohon golin. Portieri frenoi goditjen e Mehmetit.
21′ Gooool, Anis Mehmeti kalon në avantazh kuqezinjte!
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27′ Uzuni shënon edhe golin e dytë! Manaj tentoi të gjente golin me një goditje të fortë dënimi, Colombo largoi keq topin duke i dhënë një mundësi të artë sulmuesit të Austin FC.
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34′ Kristjan Asllani ndeshkohet me te verdhe.
37′ Alen Sherri tregohet i kujdesshëm dhe kontrollon një top të hedhur në zonë nga vendasit.
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