Llapi fiton 1:0 në Suharekë dhe ngjitet në vendin e tetë të Superligës
Llapi siguroi një fitore të rëndësishme 1:0 në Suharekë ndaj Ballkanit në xhiron e 32-të të Superligës së Kosovës. Golin e vetëm të takimit e shënoi kapiteni Arbnor Ramadani me një vole në minutën e 75-të.
Sipas futbolli, me këtë rezultat Llapi ka arritur në 39 pikë dhe zë vendin e tetë, ndërsa Dukagjini dhe Drenica kanë nga dy pikë më shumë dhe renditen përkatësisht të gjashtë e të shtatë. Fitoreja largon skuadrën nga pozita e parafundit që dërgon në Ligën e Parë; Llapi ka pesë pikë më shumë se Ferizaj në vendin e nëntë. Ballkani mbetet i dyti me 55 pikë, tetë më pak se lideri Drita.
Në minutat e fundit të ndeshjes pati tension: në minutën e dhjetë të shtesës Ballkani kërkoi penallti pas një ndërhyrjeje të Fiton Ademit mbi Bajram Jashanicën, por gjyqtari Genc Nuza, pas rishikimit në VAR, nuk akordoi penallti dhe shënoi mbylljen e ndeshjes. Pas vendimit u regjistruan protesta nga tifozët suharekas.
