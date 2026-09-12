Lojtari me vlerën më të ulët për pagën te secila skuadër e MLB në 2026
Në sezonin 2026 shumë kontrata të mëdha në MLB nuk po japin vlerën e pritur: çdo skuadër ka të paktën një lojtar që, për sa paguhet, nuk ka qenë produktiv. Në listën e përgjithshme ka edhe emra që nuk luajtën fare për shkak të dëmtimeve, por që prapë paguhen dhe llogariten në taksën e luksit të skuadrës.
Siç raporton Bleacher Report, përllogaritjet në këtë rishikim bazohen në pagat sipas taksës së luksit, të dhëna nga Spotrac. Për shembull, kontrata shumëvjeçare e Shohei Ohtani jep një mesatare vjetore të lartë, por për qëllime të taksës ai llogaritet më ulët; për këtë analizë është përdorë shifraja që hyn në llogaritjen e taksës së luksit.
Në nivel skuadre, emra si Chris Bassitt (Baltimore), Garrett Crochet (Boston) dhe Giancarlo Stanton (New York Yankees) përmenden si shembuj të lojtarëve me paga të larta që nuk kanë sjellë përfitim të përputhshëm me kostot e tyre në 2026. Te Toronto, José Berríos dhe te Tampa Bay, Steven Matz, janë edhe ata llogaritur si shpenzime që nuk kanë prodhuar kthetra pozitive për skuadrat përkatëse.
Në divizionet e tjera ka raste të ngjashme: Framber Valdez te Detroit dhe Seth Lugo te Kansas City kanë rezultate larg pritshmërive, ndërsa Anthony Rendon te Los Angeles Angels dhe Luis Castillo pas kalimit te Seattle kanë qenë larg asaj që pritej nga pagat e tyre. Jose Altuve te Houston dhe Corey Seager te Texas ishin gjithashtu mes emrave me pagesë të madhe dhe performancë nën pritshmëri.
Në Nacionale, Ha-Seong Kim te Atlanta dhe Jorge Polanco te New York Mets u shfaqën si skenarë të dështimit relativ për pagat që marrin, ndërsa te Miami, Pete Fairbanks i dha skuadrës kosto pa kthim për shkak të statistikave të dobëta të lejuara. Te Philadelphia, performanca e Trea Turner u largua nga niveli i pritshëm, veçanërisht në aspektin defensiv.
Lista përfshin 30 lojtarë që, së bashku, zënë një peshë takse luksi prej 663.2 milionë dollarësh dhe shënojnë një diferencë prej rreth 0.9 fitore më pak se zëvendësimi (wins below replacement) sipas përllogaritjeve në artikull. Statistikave u është dhënë saktësia deri në nisjen e ndeshjeve të së premtes.
Sipas Bleacher Report, ky përmbledhje nxjerr në pah koston e gabimeve kontraktore dhe pasigurinë që sjellin dëmtimet, duke treguar se edhe pagat shumë të mëdha nuk garantonin domosdoshmërisht performancë për skuadrat në 2026.
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