Philadelphia fitoi 3-1 ndaj Atlanta Braves pas një trefishi në të dytën
Më 11 shtator 2026, Philadelphia Phillies po udhëhiqnin ndaj Atlanta Braves 3-1 në pjesën e dytë të ndeshjes. Në atë moment të ndeshjes shifrat e klubeve në sezon ishin 82-65 për Phillies dhe 86-61 për Braves, ndërsa në tabelë rezultonte R 3, H 2, E 0 për Philadelphia dhe R 1, H 1, E 0 për Atlanta. Nga ana e hedhjeve, A. Nola kishte hedhur 17 topa deri atëherë.
Sipas Bleacher Report, me dy jashtë në pjesën e dytë Chris Sale kishte mbushur bazat, dhe një dypikësh që pastronte bazat i Derek Hill solli tri pikë për Philadelphia. Pas atij goditjeje shënuan J.T. Realmuto, Bryan De La Cruz dhe Edmundo Sosa, duke i dhënë Phillies epërsinë 3-1.
Ngjarjet u vendosën shpejt pas radhisë së goditjeve që përfshinte një ecje, një goditje me top dhe më pas goditjen që shkaktoi tri pikët. Loja vazhdonte live dhe rezultatet e hershme treguan një përplasje të tensionuar mes dy drejtuesve të skuadrave.
Përditësimet e statistikat e asaj ndeshjeje u morën nga Bleacher Report.
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