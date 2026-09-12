Padres dhe Giants përballen në Oracle Park: Ray kundër Molinës më 11 shtator 2026
San Francisco Giants dhe San Diego Padres u përballën më 11 shtator 2026 në Oracle Park në San Francisco në një ndeshje që tërhoqi vëmendjen për shkak të rivalitetit dhe pasqyrës së fundit të formës së skuadrave.
Sipas Bleacher Report, startuesit për këtë përballje ishin Robbie Ray për Padres (11-8, 3.39 ERA) dhe Anthony Molina për Giants (3-0, 2.79 ERA). Ndeshja luhej në shtëpinë e Giants, Oracle Park, ndërsa në pasqyrat sezonale San Diego paraqitej me rekord 78-68 dhe San Francisco me 62-85.
Lista e lëndimeve e përmendur përfshinte disa lojtarë të vendosur në listat e dëmtimeve (IL) dhe emra që po kryenin rehabilitime; nga njoftimet e ekipeve dhe vëzhgimet e ditës u përmend se Marcelo Mayer po ndjek një program të plotë përpara rikthimit dhe Victor Bericoto po shërohet dhe pritet të rikthehet gjatë këtij muaji. Ndeshja gjithashtu u transmetua në Apple TV+.
Padres mbërritën në takimin e 11 shtatorit me një seri fitoreje prej katër ndeshjesh, ndërsa ndeshja shërbeu edhe si një rast për vlerësim të gjendjes së dy formacioneve ndër përgatitjet për pjesën përfundimtare të sezonit. Për më shumë detaje dhe pasqyrime të plota rreth kësaj ndeshjeje, shikoni raportimin e Bleacher Report.
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