Milwaukee Brewers dhe Cincinnati Reds, 11 shtator 2026 — nis ndeshja në Milwaukee
Milwaukee priti më 11 shtator 2026 përballjen mes Brewers dhe Cincinnati Reds. Para fillimit të ndeshjes skuadrat kishin bilance respektive 91-56 për Brewers dhe 69-77 për Reds, ndërsa transmetimi po kryhej nga Apple TV+.
Sipas Bleacher Report, në pjesën e sipërme të inkings së parë Elly De La Cruz u eliminua me strikeout, ndërsa Héctor Rodríguez fluturoi jashtë drejt fushës së djathtë ku Luis Lara mori topin. Në atë moment për Brewers po hidhte D. May, i cili kishte arritur të kryente 14 hedhje; ndërkohë S. Stewart shfaqej me mesatare goditjeje .268.
Formacioni i Milwaukee që nisi ndeshjen përfshinte Jackson Chourio në left field, Brice Turang në të dytën, William Contreras në pozicionin e kapës, Bauers në parë, Vaughn si designated hitter, Luis Lara në right field, Pratt në shortstop, Mitchell në center field dhe Ortiz në third base, me D. May si hedhësin startues. William Contreras ishte po ashtu pranë arritjes së një tjetër mileposte personale—i duhen rreth 6.1 inning për të regjistruar 1,000 inning të kapura për sezon për të tretin vit radhazi—dhe Jackson Chourio vinte pas një serie rezultatesh të mira në ndeshjet e fundit.
Loja vazhdon ndërsa tifozët presin zhvillimet e mëtejshme dhe ndryshimet në renditje; për përditësime të drejtpërdrejta, analiza dhe kronika të ndeshjes vazhdoni t’i ndiqni tek Bleacher Report.
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