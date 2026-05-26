☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 26 May 2026
S&P 500 7,519 ▲0.61%
DOW 50,462 ▼0.23%
NASDAQ 26,656 ▲1.19%
NAFTA 93.57 ▼3.14%
ARI 4,505 ▼0.4%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069 EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
₿ CRYPTO
BTC $76,108 ▼ -1.59% ETH $2,079 ▼ -1.58% XRP $1.3337 ▼ -1.65% SOL $83.9500 ▼ -1.8%
S&P 500 7,519 ▲0.61 % DOW 50,462 ▼0.23 % NASDAQ 26,656 ▲1.19 % NAFTA 93.57 ▼3.14 % ARI 4,505 ▼0.4 % S&P 500 7,519 ▲0.61 % DOW 50,462 ▼0.23 % NASDAQ 26,656 ▲1.19 % NAFTA 93.57 ▼3.14 % ARI 4,505 ▼0.4 %
EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069 EUR/USD 1.1640 EUR/GBP 0.8623 EUR/CHF 0.9113 EUR/ALL 95.5426 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4639 EUR/TRY 53.3770 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6069
26 May 2026
Breaking
Nga ndryshimi i emrit te ruajtja speciale/ Gjyqtari zbulon çfarë ndodh me një ‘bashkëpunëtor të drejtësisë’ “Moment historik në rrugëtimin europian të vendit tonë”, Begaj përshëndet Konferencën e 8-të Ndërqeveritare Shqipë Preç Zogaj: IBAR nuk është fundi i rrugës, integrimi në BE kërkon zbatim të standardeve Lorenc Vangjeli: Qytetarët shqiptarë që ndodhen në Perëndim, çengeli që do na afrojë me Evropën Kongresisti amerikan takon Osmanin e Abdixhikun në fillim të vizitës
Menu
Politika

Lorenc Vangjeli: Qytetarët shqiptarë që ndodhen në Perëndim, çengeli që do na afrojë me Evropën

· 2 min lexim
Lorenc Vangjeli

Në emisionin “Trialog” në RTSH, analisti Lorenc Vangjeli komentoi procesin e integrimit europian të Shqipërisë, duke e cilësuar çdo përparim si një moment pozitiv për vendin.

Ai u ndal te deklarata e kryeministrit, duke e interpretuar si një sinjal realist se procesi i integrimit “nuk është fundi, por fillimi i fundit”, pra një fazë e re dhe jo përmbyllje e menjëhershme.

Në përfundim, Vangjeli theksoi se lidhja më e fortë e Shqipërisë me Europën sot mund të jetë diaspora shqiptare në vendet perëndimore, të cilën ai e cilësoi si një “urë” të rëndësishme që mund ta afrojë vendin më shumë me BE-në.

“Çdo mundësi, çdo sukses, çdo arritje e dukshme për shqiptarët është një moment i artë për të duartrokitur. Më bëri habi një fjalë e kryeministrit kur shpjegoi me realizëm kur tha që ky nuk është fundi i procesit përkundrazi është fillimi i fundit.

Kur Evropa ishte e etur për zgjerim, kishte rënë Muri i Berlinit dukej se nuk kishte më armiq dhe histori për të shkruar, Shqipëria çuditërisht ishte shumë afër të bërit jo vetëm anëtar i BE-së, e humbëm atë tren më pas në 2003 me samitin e famshëm të Selanikut ndryshoi dhe Evropa, nga etja për zgjerim u shndërruar në një derë gjithmonë e më të mbyllur. Kësaj radhe, për arsye që nuk varen shumë nga Shqipëria duket që po i afrohemi edhe një herë këtij pragu.

Kam përshtypjen se e vetmja gjë evropiane që kemi ne është ajo 1/3 e qytetarëve shqiptarë me dhe pa të drejtë vote të cilat ndodhen në perëndim dhe ndoshta është çengeli që do të na afrojë më shumë me Evropën”, tha ai.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë