🌤️
Tiranë 16°C · Kryesisht kthjellët 25 Shtator 2026
S&P 500 7,742 ▲0.49%
DOW 51,766 ▲0.81%
NASDAQ 27,086 ▲0.54%
NAFTA 92.23 ▼2.52%
ARI 4,319 ▲0.48%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $83,865 ▼ -0.17% ETH $2,689 ▲ +0.86% XRP $1.5669 ▲ +2.7% SOL $121.2600 ▲ +3.95%
S&P 500 7,742 ▲0.49 % DOW 51,766 ▲0.81 % NASDAQ 27,086 ▲0.54 % NAFTA 92.23 ▼2.52 % ARI 4,319 ▲0.48 % S&P 500 7,742 ▲0.49 % DOW 51,766 ▲0.81 % NASDAQ 27,086 ▲0.54 % NAFTA 92.23 ▼2.52 % ARI 4,319 ▲0.48 %
EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1381 EUR/GBP 0.8605 EUR/CHF 0.9417 EUR/ALL 91.6119 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4549 EUR/TRY 55.6465 EUR/JPY 180.61 EUR/CAD 1.6078
25 Sht 2026
Breaking
Sharon Stone kritikon reklamën e Sydney Sweeney: “Duhet të marrë përgjegjësi” RIK i jep Bogoljub Kariçit 48 orë për të ndrequr mangësitë e listës zgjedhore — 449 firma të pavlefshme Tre vjet nga Banjska, Eksperti i sigurisë: Beogradi po investon në një narrativë që mbron strukturat kriminale Princesha Kate rikthen varësen e preferuar për të freskuar një veshje të thjeshtë pune Pappa al pomodoro — supa tradicionale toskane me domate, bukë dhe bazilik
Menu
Kosova

Lushtaku: Po e shoh një Qeveri pa fjalë dhe pa veprime, pres vendime prej saj

Kryetari i Skenderajt: Qeveria duhet të flasë dhe të marrë vendime pas vendimit të Hagës ndaj ish-krerëve të UÇK-së

· 1 min lexim

Kryetari i Skenderajt dhe ish-komandanti i UÇK-së, Sami Lushtaku, ka thënë se pret nga Qeveria e Kosovës që të ndërmarrë veprime pas vendimit të Gjykatës Speciale në Hagë ndaj katërshes së UÇK-së, edhe pse është shprehur pesimist.

Lushtaku tha për Klan Kosovën se po e sheh një Qeveri “pa fjalë” dhe “pa veprime”. “Këta burra që janë atje nuk janë as për vete, as për familjet e tyne, por për tanë Kosovën. Unë mendoj që Qeveria duhet të flasë, duhet të marrë vendime. Unë dhe qytetarët e këtij vendi duan me pa vendime konkrete nga Qeveria e Kosovës”, tha Lushtaku.

Ai uroi që institucionet të marrin hapat e nevojshëm: “Uroj që Qeveria dhe Parlamenti i Kosovës të marrin vendime”.

Burimi: klankosova.tv

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu