Madonna pranon se i shkroi Sabrina Carpenter në DM për të bërë të mundur bashkëpunimin
Në ceremoninë e MTV Video Music Awards 2026, Madonna u shpall Artistja e Vitit, një çmim që erdhi 42 vjet pas pjesëmarrjes së saj në edicionin e parë të VMA-ve në 1982 dhe performancës ikonike të këngës “Like a Virgin”. Ajo hapi shfaqjen së bashku me yje të rinj si Charli XCX dhe Sabrina Carpenter, dhe iu ngjit skenës me Carpenter për të pranuar çmimin për Bashkëpunimin më të Mirë për këngën e tyre të djansit “Bring Your Love”. Gjatë momentit kur morën trofeun, të dyjat ngacmuan publikun me një bisedë të lehtë dhe Madonna shfrytëzoi rastin për të bërë një shaka për gjatësinë e tyre, ndërsa po ulte trofeun.
Sipas Harper’s Bazaar, në fjalimin e saj Madonna rrëfeu se, pasi kishin kaluar pesë ditë pa një përgjigje mbi bashkëpunimin, ajo i shkroi Sabrina Carpenter përmes mesazhit privat në Instagram për ta nxitur lidhjen. Carpenter shpjegoi se ekipi i saj përgjigjet zakonisht, por se ajo vetë përgjigjet më shpejt, prandaj kontakti direkt me të është mënyra më e mirë për të komunikuar. Madonna përshkroi gjithashtu profesionalizmin e Carpenter dhe përmendi disa ngjashmëri mes tyre, përfshirë një tendencë drejt detajit dhe zakonet e shënimit të vargjeve në letra; ajo u shpreh që i ka pëlqyer shumë të punojë me Carpenter dhe se e do këngën.
Gjatë mbrëmjes, Sabrina Carpenter mbante një fustan të shkurtër në nuanca rozë të zbehtë, të zbukuruar me shtresa me franxhisa të zeza të harkuara — një krijim i personnalisuar nga Dolce & Gabbana në stilin e vitit 2004, i siguruar nga Justin Reed në Los Anxhelos. Madonna zgjodhi një kombinim më të errët: një bodi me korse dhe supet e zbuluara, doreza me dantellë, këpucë dhe çorape për t’i bërë përshtypje si gjithmonë.
Detajet mbi fjalimin e Madonna, reagimin e Carpenter dhe zgjedhjet e tyre të veshjeve u përfshinë në raportimin e ngjarjes, siç ka bërë e ditura Harper’s Bazaar.
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