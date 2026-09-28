Taylor Swift bëhet artistja më e nderuar në historinë e VMAs; Dakota Johnson e përshkroi si ‘vizionare’
Taylor Swift shënoi një mbrëmje historike në MTV Video Music Awards, duke u bërë artistja me më shumë çmime në historinë e ceremonisë. Ajo mori një numër të madh nominimesh, përfshirë Artist of the Year dhe Video of the Year, dhe u nderua me çmimin e ri Artist Director Honor, të dorëzuar nga Dakota Johnson, e cila shfaqet edhe në videoklipin e saj të sapo publikuar, “Patient Zero”.
Sipas Harper’s Bazaar, Dakota Johnson e prezantoi Swift me një homazh prekës, duke e përshkruar si një krijuese me vizion dhe me një dëshirë të palëkundur për përsosmëri, e cila ruan gjithmonë atë shkëndijë të veçantë magjike në qendër të punës së saj.
Pranë skenës, Swift foli për dy dekada karriere: ajo përmendi se ka realizuar rreth 60 videoklipe gjatë 20 viteve, prej të cilave 18 i ka shkruar dhe drejtuar vetë. Ajo tha se i pëlqen të shkruajë dhe të drejtojë videoklipe, dhe se përpjekjet e saj shpesh kthehen në një përvojë të pasur për shkak të përkushtimit të fansave.
Gjatë mbrëmjes, Swift debutoi videoklipin e ri për “Patient Zero”, me Dakota Johnson dhe Colin Farrell në skenë dhe me kinematografinë e fituesit të Çmimit Akademisë, Emmanuel Lubezski. Visualet shfaqën një tjetër anë të botës së projektit “The Life of a Showgirl” dhe plotësuan versionin e zgjatur Encore të albumit. Sipas Harper’s Bazaar, kjo mbrëmje konsolidoi ndikimin e saj në artin vizual të videoklipeve.
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