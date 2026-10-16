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16 Tet 2026
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Kosova

Mamografia mobile sot në Mitrovicë, kontrolle falas për gratë në sheshin “Isa Boletini”

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Një mamograf mobil do t’u shërbejë sot grave në Mitrovicë për kontrolle falas për parandalimin e kancerit të gjirit, siç njofton Klan Kosova. Shërbimi u drejtohet kryesisht grave mbi 40 vjeç, por mund ta shfrytëzojnë edhe gratë e moshave më të reja.

Mamografi mobil është organizuar nga Ministria e Shëndetësisë, si pjesë e aktiviteteve për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit, sëmundje për të cilën diagnostikimi në kohë rrit ndjeshëm mundësitë e trajtimit të suksesshëm.

Aktivitete të tilla zhvillohen çdo vit në tetor, muajin e ndërgjegjësimit për kancerin e gjirit, kur institucionet shëndetësore u bëjnë thirrje grave të mos i neglizhojnë kontrollet periodike.

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