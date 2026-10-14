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14 Tet 2026
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Mali i Zi

Mandiq mbetet në krye të Kuvendit: 41 deputetë votuan kundër shkarkimit të tij, 37 pro

Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi i mbijetoi edhe votimit të tretë për shkarkim, të nxitur nga telegrami i tij i ngushëllimit për familjen e Ratko Mlladiqit; sot Kuvendi debaton për ndryshimet kushtetuese për kontrollin e integritetit.

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Ndërtesa e Kuvendit të Malit të Zi në Podgoricë

Kryetari i Kuvendit të Malit të Zi, Andrija Mandiq, mbetet në detyrë edhe pas votimit të tretë për shkarkimin e tij. Siç njofton Vijesti, në seancën e djeshme 41 deputetë votuan kundër shkarkimit, ndërsa 37 u shprehën pro, kështu që nisma e opozitës nuk mori mbështetjen e nevojshme.

Kjo ishte nisma e tretë e opozitës kundër Mandiqit, këtë herë e nxitur nga telegrami i ngushëllimit që ai i dërgoi familjes së Ratko Mlladiqit, të dënuarit për krime lufte, pas vdekjes së tij. Opozita e kishte kushtëzuar pjesëmarrjen e saj në procesin e ndryshimeve kushtetuese me zhvillimin e debatit dhe votimit për Mandiqin; përpjekja e parë, më 24 shtator, kishte dështuar pasi mazhoranca nuk kishte siguruar kuorumin për atë ditë.

Me mbylljen e kësaj çështjeje, sot Kuvendi pritet të debatojë dhe të votojë për ndryshimet kushtetuese që lidhen me kontrollin e integritetit, si dhe për draftin që heq imunitetin e anëtarëve të qeverisë për veprat penale të korrupsionit. Sipas raportimit të Vijesti, opozita është njoftuar se votimi do të bëhet sot, por ka shprehur rezerva ndaj propozimit: kreu i grupit parlamentar të DPS-së, Andrija Nikoliq, e ka quajtur procedurën joserioze dhe jodemokratike, ndërsa Boris Mugosha i Aleancës Evropiane ka thënë se janë të hapur për bisedime, por jo për ultimatume dhe zgjidhje të imponuara.

Analistja Nikoleta Gjukanoviq i ka thënë Vijesti se rezultati i votimit e rihap pyetjen e hendekut mes parimeve të shpallura publikisht dhe veprimit real politik, duke vënë në dukje se disa parti të mazhorancës e kishin dënuar publikisht veprimin e Mandiqit, por mbështetja parlamentare për qëndrimin e tij nuk mungoi. DPS-ja, nga ana e saj, ka deklaruar se dje u mposhtën vlerat evropiane dhe ka vënë në dukje mungesën e deputetes Jevrosima Pejoviq, e cila kishte paralajmëruar votë pro shkarkimit, si dhe votën e deputetit shqiptar Nikolla Camaj në mbështetje të qëndrimit të Mandiqit.

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