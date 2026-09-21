Marrëveshja energjetike me Emiratet e Bashkuara Arabe në shqyrtim kushtetues: Qeveria dhe Kuvendi prej gati 6 muajsh pa përgjigje
Gjykata Kushtetuese i tha "Vijesti"-t se Qeveria dhe Kuvendi, edhe pas gati gjashtë muajsh, nuk kanë dorëzuar opinionet mbi iniciativën që kundërshton kushtetutshmërinë e ligjit për konfirmimin e marrëveshjes energjetike me Emiratet e Bashkuara Arabe. Gjykata thekson se mungesa e opinioneve nuk e pengon vazhdimin e procedimit.
Qeveria dhe Kuvendi i Malit të Zi as pas gati gjashtë muajsh nuk i kanë dorëzuar Gjykatës Kushtetuese opinionet mbi iniciativën me të cilën kundërshtohet kushtetutshmëria e Ligjit për konfirmimin e marrëveshjes energjetike me Emiratet e Bashkuara Arabe (UAE). Nga Gjykata Kushtetuese i thanë “Vijesti”-t se për momentin nuk është e mundur të precizohet se kur do të shqyrtohet çështja.
Gjykata e mori më 1 prill të këtij viti iniciativën e këshilltarit në Kuvendin e Budvës dhe liderit të grupit qytetar “Pokret za grad”, Đorđe Zenović, për nisjen e procedimit për vlerësimin e kushtetutshmërisë së ligjit. Më 9 prill gjykata ia dërgoi iniciativën Kuvendit dhe Qeverisë për përgjigje; deri më sot nuk kanë mbërritur opinionet. Megjithatë, mosdorëzimi i tyre nuk është pengesë procedurale që gjykata të vazhdojë procedimin dhe të vendosë. Çështja i është caktuar për punë një gjyqtari raportues dhe këshilltari kushtetues-gjyqësor.
Ligji u miratua në Kuvend në fund të shkurtit, pasi në nëntor të vitit të kaluar u nënshkrua Marrëveshja për bashkëpunim në fushën e energjetikës mes qeverive të dy vendeve. Marrëveshja vendos partneritetin strategjik në zhvillimin e burimeve të rinovueshme të energjisë, infrastrukturës moderne energjetike dhe teknologjive të përparuara.
Sipas marrëveshjes, pala malazeze detyrohet të sigurojë tokën e nevojshme për realizimin e projekteve në të ashtuquajturat zona zhvillimore, aty ku e lejon ligji, pa procedura koncesioni, tenderi apo prokurimi publik. Shteti do të marrë përsipër ndërtimin e infrastrukturës publike dhe përgatitjen e dokumentacionit planor, në bashkëpunim me organin e caktuar të UAE-së ose ndërmarrjen e tyre të përbashkët. Projektet e përbashkëta përfshijnë centrale diellore, eolike e hidroelektrane, zgjidhje hibride diellore/eolike, impiante baterish, si dhe modernizimin e infrastrukturës energjetike.
Marrëveshja do të jetë e vlefshme pesë vjet dhe do të rinovohet automatikisht në periudha të njëpasnjëshme pesëvjeçare, përveçse nëse ndërpritet. Secila palë ka të drejtë ta ndërpresë në çdo kohë me njoftim me shkrim përmes kanaleve diplomatike; marrëveshja pushon së qeni në fuqi gjashtë muaj nga dita e marrjes së njoftimit.
Burimi: Vijesti
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