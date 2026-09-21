MANS mbyll me fitore padinë SLAPP 7-vjeçare të biznesmenit Bećirović: Gjykata Supreme rrëzon revizionin
Gjykata Supreme e Malit të Zi më 9 korrik 2026 hodhi poshtë revizionin e Zoran Bećirovićit dhe kompanisë së tij "Caldero Trading Limited", duke konfirmuar vendimet e gjykatave të Podgoricës që i shpallën kërkesat të pabaza. Procedimi ishte nisur në vitin 2019, pasi MANS publikoi serialin investigativ për shitjen e tokës së ish-kryetares së Gjykatës Supreme, Vesna Medenica, një kompanie të lidhur me Bećirovićin.
Pas gati shtatë vjetësh, përfundoi me vendim të formës së prerë procedimi gjyqësor që biznesmeni Zoran Bećirović dhe kompania e tij “Caldero Trading Limited” nisën kundër Rrjetit për Afirmimin e Sektorit Joqeveritar (MANS), gazetave të përditshme “Vijesti” dhe “Dan”.
Gjykata Supreme më 9 korrik 2026 rrëzoi revizionin e Bećirovićit dhe konfirmoi vendimet e mëparshme të Gjykatës Themelore dhe Gjykatës së Lartë në Podgoricë, që i kishin shpallur kërkesat e paditësve të pabaza. Bećirović dhe kompania e tij kërkonin 58.000 euro solidarësisht, heqjen e deklaratave dhe teksteve të kontestuara nga portalet, si dhe botimin e vendimit gjyqësor me shpenzimet e të paditurve.
Gjykatat konstatuan se bëhej fjalë për çështje me interes të padyshimtë publik: publiku ka të drejtë të dijë për punët dhe pasurinë e funksionarëve të lartë publikë, dhe MANS-i me mediat me publikimet e tyre kontribuan në debatin legjitim publik. MANS-i e vlerësoi procedimin si padi SLAPP, qëllimi thelbësor i së cilës nuk ishte vetëm mbrojtja e reputacionit, por krijimi i presionit financiar e institucional për t’i larguar nga investigimi i lidhjeve mes kapitalit, fuqisë politike dhe drejtësisë.
Në njoftimin e vet, MANS paralajmëron se paditë SLAPP vazhdojnë të përdoren si mjet përballjeje me sektorin civil: para Gjykatës Themelore në Podgoricë zhvillohet edhe procedimi sipas padisë së ish-deputetit të PES-it, Miodrag Laković, për publikimet e majit 2025 që lidheshin me punën e tij të mëparshme në polici.
Paralelisht, Prva Banka e Malit të Zi ka nisur procedim kundër zëvendësdrejtorit ekzekutiv të MANS-it, Dejan Milovac, për një deklaratë në emision televiziv mbi biznesin e bankës; seanca e parë kryesore mbahet të enjten, më 24 shtator, para Gjykatës Themelore në Podgoricë.
Burimi: Vijesti
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