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Mali i Zi

MANS mbyll me fitore padinë SLAPP 7-vjeçare të biznesmenit Bećirović: Gjykata Supreme rrëzon revizionin

Gjykata Supreme e Malit të Zi më 9 korrik 2026 hodhi poshtë revizionin e Zoran Bećirovićit dhe kompanisë së tij "Caldero Trading Limited", duke konfirmuar vendimet e gjykatave të Podgoricës që i shpallën kërkesat të pabaza. Procedimi ishte nisur në vitin 2019, pasi MANS publikoi serialin investigativ për shitjen e tokës së ish-kryetares së Gjykatës Supreme, Vesna Medenica, një kompanie të lidhur me Bećirovićin.

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Ilustrim: çekan gjykate

Pas gati shtatë vjetësh, përfundoi me vendim të formës së prerë procedimi gjyqësor që biznesmeni Zoran Bećirović dhe kompania e tij “Caldero Trading Limited” nisën kundër Rrjetit për Afirmimin e Sektorit Joqeveritar (MANS), gazetave të përditshme “Vijesti” dhe “Dan”.

Gjykata Supreme më 9 korrik 2026 rrëzoi revizionin e Bećirovićit dhe konfirmoi vendimet e mëparshme të Gjykatës Themelore dhe Gjykatës së Lartë në Podgoricë, që i kishin shpallur kërkesat e paditësve të pabaza. Bećirović dhe kompania e tij kërkonin 58.000 euro solidarësisht, heqjen e deklaratave dhe teksteve të kontestuara nga portalet, si dhe botimin e vendimit gjyqësor me shpenzimet e të paditurve.

Gjykatat konstatuan se bëhej fjalë për çështje me interes të padyshimtë publik: publiku ka të drejtë të dijë për punët dhe pasurinë e funksionarëve të lartë publikë, dhe MANS-i me mediat me publikimet e tyre kontribuan në debatin legjitim publik. MANS-i e vlerësoi procedimin si padi SLAPP, qëllimi thelbësor i së cilës nuk ishte vetëm mbrojtja e reputacionit, por krijimi i presionit financiar e institucional për t’i larguar nga investigimi i lidhjeve mes kapitalit, fuqisë politike dhe drejtësisë.

Në njoftimin e vet, MANS paralajmëron se paditë SLAPP vazhdojnë të përdoren si mjet përballjeje me sektorin civil: para Gjykatës Themelore në Podgoricë zhvillohet edhe procedimi sipas padisë së ish-deputetit të PES-it, Miodrag Laković, për publikimet e majit 2025 që lidheshin me punën e tij të mëparshme në polici.

Paralelisht, Prva Banka e Malit të Zi ka nisur procedim kundër zëvendësdrejtorit ekzekutiv të MANS-it, Dejan Milovac, për një deklaratë në emision televiziv mbi biznesin e bankës; seanca e parë kryesore mbahet të enjten, më 24 shtator, para Gjykatës Themelore në Podgoricë.

Burimi: Vijesti

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