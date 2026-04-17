Max Allegri menaxher në stilin anglez, plani i “Djallit” për të mbajtur trajnerin
Drejtuesit e klubit kuqezi janë të bindur të vazhdojnë me trajnerin livornez, që do të ketë gjithmonë e më shumë figurën e menaxherit me influencë në merkato.
Pas disa ditësh stuhi, te Milani është kthyer qetësia. Humbjet e fundit krijuan një situatë gri dhe ngritën dyshime për të ardhmen, ku veç disa lojtarëve (Leao dhe Pulisiç), edhe trajneri Allegri dekej se përfundoi në bankën e të akuzuarve.
Dhe kjo situatë mund ta shtynte trajnerin larg Milanit, ndoshta te kombëtarja e Italisë, ku thuhet se Giovanni Malago, kandidati kryesor për president federate, e kërkon në stolin “axurr”.
Por “Djalli” ka vullnetin për të vazhduar me trajnerin Allegri. Madje ka një projekt të qartë për ta mbajtur atë, duke i dhënë më shumë kompetenca për merkaton.
Milani ka treguar se këtë sezon ka një 11-she titullare të nivelit të mirë, problem kanë qenë alternativat, larg pritshmërive. Odogu, Jashari dhe Nkunku, sa për të përmendur disa emra. Objektivi i merkatos së ardhshme është zgjerimi i grupit të lojtarëve.
Në verë priten të paktën tri goditje të mëdha: lojtarë me eksperiencë “alla Rabiot”. Emrat do të përcaktohen në tavolinë, bashkë me trajnerin Allegri. Plani i klubit kuqezi është ta bëjë trajnerin më tepër një figurë menaxheri, në stilin anglez, me më shumë fuqi mbi merkaton. Një strategji për të heshtur sirenat “axurre”.
The post Max Allegri menaxher në stilin anglez, plani i “Djallit” për të mbajtur trajnerin appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.