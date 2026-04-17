S&P 500 7,041 ▲0.26%
DOW 48,579 ▲0.24%
NASDAQ 24,103 ▲0.36%
NAFTA 87.75 ▼3.75%
ARI 4,815 ▲0.13%
EUR/USD 1.1778 EUR/GBP 0.8705 EUR/CHF 0.9229 EUR/ALL 95.7934 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3999 EUR/TRY 52.7894 EUR/JPY 187.51 EUR/CAD 1.6152
BTC $75,505 ▲ +1.46% ETH $2,351 ▲ +0.82% XRP $1.4455 ▲ +2.86% SOL $88.1400 ▲ +3.66%
17 Apr 2026
Max Allegri menaxher në stilin anglez, plani i “Djallit” për të mbajtur trajnerin

· 2 min lexim

Drejtuesit e klubit kuqezi janë të bindur të vazhdojnë me trajnerin livornez, që do të ketë gjithmonë e më shumë figurën e menaxherit me influencë në merkato.

Pas disa ditësh stuhi, te Milani është kthyer qetësia. Humbjet e fundit krijuan një situatë gri dhe ngritën dyshime për të ardhmen, ku veç disa lojtarëve (Leao dhe Pulisiç), edhe trajneri Allegri dekej se përfundoi në bankën e të akuzuarve.

Dhe kjo situatë mund ta shtynte trajnerin larg Milanit, ndoshta te kombëtarja e Italisë, ku thuhet se Giovanni Malago, kandidati kryesor për president federate, e kërkon në stolin “axurr”.

Por “Djalli” ka vullnetin për të vazhduar me trajnerin Allegri. Madje ka një projekt të qartë për ta mbajtur atë, duke i dhënë më shumë kompetenca për merkaton.

Milani ka treguar se këtë sezon ka një 11-she titullare të nivelit të mirë, problem kanë qenë alternativat, larg pritshmërive. Odogu, Jashari dhe Nkunku, sa për të përmendur disa emra. Objektivi i merkatos së ardhshme është zgjerimi i grupit të lojtarëve.

Në verë priten të paktën tri goditje të mëdha: lojtarë me eksperiencë “alla Rabiot”. Emrat do të përcaktohen në tavolinë, bashkë me trajnerin Allegri. Plani i klubit kuqezi është ta bëjë trajnerin më tepër një figurë menaxheri, në stilin anglez, me më shumë fuqi mbi merkaton. Një strategji për të heshtur sirenat “axurre”.

