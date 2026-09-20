Mbyllet nesër në mesnatë regjistrimi për 6.000 dinarët — pagesat nisin të martën
Ministri i Financave Siniša Mali njoftoi se deri tani janë regjistruar 1.656.549 qytetarë; pagesat do të zgjasin deri më 25 shtator.
Regjistrimi i qytetarëve madhorë për pagesën e njëhershme prej 6.000 dinarësh mbyllet nesër në mesnatë, njoftoi ministri i Financave në mandat teknik, Siniša Mali. Sipas tij, deri tani për këtë pagesë janë regjistruar 1.656.549 qytetarë, ndërsa përmes portalit të Administratës së Thesarit janë shënuar 2.728.000 kërkesa për verifikimin e statusit në Fondin Aksionar.
Për 6.000 dinarët regjistrohen vetëm qytetarët madhorë që nuk janë bartës të së drejtës sipas Ligjit për të drejtën e aksioneve falas; regjistrimi bëhet përmes portalit të Administratës së Thesarit. Ata që nuk janë të sigurt nëse duhet të regjistrohen, mund ta verifikojnë gjithsesi në portal.
“Pagesa e parave nis të martën, më 22 shtator, dhe do të zgjasë deri të premten, më 25 shtator”, tha Mali. Të martën do të paguhen qytetarët që paratë i marrin nga Fondi Aksionar, si dhe pensionistët dhe përfituesit e ndihmës sociale në para. Për qytetarët që janë regjistruar posaçërisht për 6.000 dinarët, pagesat nisin të mërkurën, më 23 shtator.
Mali tha se kjo pagesë është pjesë e një pakete më të gjerë mbështetjeje për qytetarët, me vlerë gati një miliard euro, që përfshin edhe pagesa të njëhershme të kryera më parë, barna më të lira, kuponë për pensionistët dhe zgjatjen e rregullores për blerësin e rrezikuar energjetikisht.
Burimi: Vreme
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