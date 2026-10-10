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Serbia

Mbyllet regjistri i unifikuar i votuesve për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit në Serbi

Ministria e Administratës Shtetërore njofton mbylljen e regjistrit, 15 ditë para votimit; qytetarët mund të kontrollojnë të dhënat e tyre online ose në komunë, ndërsa ndryshimet lejohen deri në 72 orë para zgjedhjeve.

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Regjistri i Unifikuar i Votuesve për zgjedhjet parlamentare të 25 tetorit 2026 në Serbi u mbyll zyrtarisht, siç njofton gazeta Danas duke cituar Ministrinë e Administratës Shtetërore dhe Vetëqeverisjes Lokale.

Sipas ligjit për regjistrin e unifikuar të votuesve, pas mbylljes ministria mbetet kompetente për ndryshime në regjistër deri në 72 orë para ditës së zgjedhjeve. Ministria ka bërë të ditur se qytetarët mund të kontrollojnë nëse janë të regjistruar dhe saktësinë e të dhënave të tyre në mënyrë elektronike, në faqen zyrtare upit.birackispisak.gov.rs, ose drejtpërdrejt në administratën komunale apo të qytetit.

Ministrja e administratës shtetërore në mandat teknik, Snežana Paunović, e cilësoi mbylljen e regjistrit si një hap të rëndësishëm në përgatitjen e procesit zgjedhor, duke theksuar se ministria po punon me përkushtim që evidenca e votuesve të jetë e saktë, e përditësuar dhe e besueshme.

Ajo porositi se transparenca, veprimi i përgjegjshëm dhe zbatimi i njëtrajtshëm i ligjit janë prioritete të ministrisë, me qëllim që çdo qytetari t’i mundësohet ushtrimi i papenguar i të drejtës së votës, njofton Danas.

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